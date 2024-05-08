竹縣議員蔡志環推「佈老時間銀行」 縣府：小社區試辦

新竹縣議會第20屆第三次定期會今天縣政總質詢，因應超高齡社會，議員蔡志環建議縣府能推動「佈老時間銀行」，讓初老人在健康良好時，能陪伴服務中老人和老老人，更貼近老人需求，結合時間銀行存老本觀念，以服務時數換取未來需要被服務時數，讓新竹縣長者晚年都受到溫暖、有尊嚴的照顧。

蔡志環指出，年輕人都在拚經濟，進入少子高齡化、零家庭照顧者的時代，若能把「佈老時間銀行」建構起來，對年輕人是莫大幫助，讓長輩晚年能受到尊榮式照顧，成功在地老化。

對此，縣長楊文科也表贊同。他表示，初老、中老、老老不同年齡的長者中，如何從初老時就開始照顧陪伴中老、老老，透過時間銀行存入服務時數，當初老者更老了，就換成接受服務，有人陪伴散步、閱讀、購物等等。

楊文科說，不過，這方面在執行上仍有困難之處，例如存入服務容易，卻未必找得到換取服務的項目等等，甚至不同地區的交換問題，也有待克服，他會請社會處研究、初步規畫。

社會處長陳欣怡則指出，時間銀行去年在關西試辦，為期3年，透過合作社辦理服務交換，並請專家學者持續輔導。由於長輩需要的不僅僅是專業的長照服務，其實還有陪伴服務，像是陪長者聊聊天、去市場買菜等等；時間銀行的推動是由下往上，需要時間和空間與社區對話和試驗，取得社區認同，社會處將再尋找有意願的社區，先小區域試辦。