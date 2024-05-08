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竹縣十大交通建設6條經費有譜！ 關西外環道要再等

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹縣府擬新闢的關西外環道全長2.75公里，工程及用地拆遷補償費合計29.9億元，完成後將有效紓解假日交通壅塞問題。圖／新竹縣政府提供
竹縣府擬新闢的關西外環道全長2.75公里，工程及用地拆遷補償費合計29.9億元，完成後將有效紓解假日交通壅塞問題。圖／新竹縣政府提供

新竹縣關西鎮周邊觀光景點眾多，假日過境車流進入關西市中心區，造成市區道路交通壅塞，嚴重影響居民生活品質，縣府擬新闢外環道來改善交通。議員羅仕琦今天上午質詢時，要求縣府說明相關進度；縣長楊文科表示，該案因位在都市計畫內，還需要一些前置作業時間，目前正在內政部審核中。

新竹縣政府規畫中的十大交通建設，包括台1線替代道路（新豐至新竹）新闢工程、台68線接竹東東峰路新闢工程、湖口交流道增設第二交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區聯外道路新闢工程、縣道117線道路瓶頸改善工程、五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程。

其中，在改善關西鎮交通部分，縣府擬新闢替代道路（外環道），全長2.75公里，工程及用地拆遷補償費合計29.9億元，完成後將有效分流縣道118線及台3線的車潮，紓解假日交通壅塞問題。

楊文科表示，目前十大交通基礎建設，已有6條拿到中央補助經費，另4條也會在年底前爭取到經費，當中有些前置作業要先完成。以關西鎮外環道來說，它是都市計畫內，2020年定線之後，對於地方反對的聲音，一個個的去溝通，包括3家祠堂，已經將距離拉開，要拆除的8間民房也都避開，只拆了2間違章，因做出修正計畫後須送交都市計畫的審議，目前正在內政部審核中，只要審核完畢就會立刻向中央爭取經費，展開相關發包、施工作業，這還需要一點時間。

新竹縣議員羅仕琦今天上午在縣政質詢時，要求縣長楊文科說明關西鎮道路系統改善工程計畫的進度。記者吳傑沐／攝影
新竹縣議員羅仕琦今天上午在縣政質詢時，要求縣長楊文科說明關西鎮道路系統改善工程計畫的進度。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科表示，關西外環道因路線有做出修正，目前修正計畫正在內政部審核中，這還需要一點時間。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科表示，關西外環道因路線有做出修正，目前修正計畫正在內政部審核中，這還需要一點時間。記者吳傑沐／攝影

新竹 楊文科 都市計畫

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