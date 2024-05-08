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協助孕婦檢查胎兒唐氏症 桃市府產檢補助納入NIPT

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府宣布，5月10日起擴大產檢補助，納入NIPT （非侵入性胎兒染色體檢測）。示意圖。本報資料照片
桃園市政府宣布，5月10日起擴大產檢補助，納入NIPT （非侵入性胎兒染色體檢測）。示意圖。本報資料照片

桃園市長張善政今天在市政會議宣布，5月10日起擴大產檢補助，將NIPT （非侵入性胎兒染色體檢測）併同第一孕期及第二孕期母血唐氏症篩檢，提供三擇一篩檢補助，每案最高補助2200元，雙胞胎以上增加補助600元。

桃園市「健康幸福家庭補助計畫」目前補助範圍包括孕前健康檢查、第一及第二孕期母血唐氏症篩檢、孕期羊膜穿刺檢查及中醫助孕養胎調理等相關補助。

其中，桃園市去年辦理第一孕期母血唐氏症有6347人接受篩檢、其中有257人篩檢異常，第二孕期母血唐氏症有1966人接受篩檢、其中有263人篩檢異常。

不同於過去，醫師只能以侵入性的羊膜穿刺檢查取得胎兒細胞，檢查染色體及基因，NIPT則在產婦懷胎第10周後，透過抽血，偵測胎兒在母血中微量的游離DNA，檢測胎兒染色體是否異常。

婦幼局長杜慈容表示，考量預防醫學檢驗技術檢測發展精進趨勢，決定將NIPT篩檢納入唐氏症篩檢補助選項，提供孕婦在懷孕10到18周之間篩檢。

另，搭配「好孕專車」計畫，凡設籍桃園市孕婦或配偶設籍桃園市的非本國籍孕婦，也可獲補助交通費金額最高9000元，每趟次最高補助250元。

不過杜慈容也提醒，NIPT主要是做為唐氏症篩檢的工具，不能取代羊膜穿刺等診斷性檢查，篩檢結果還是要與婦產科專業醫師充分討論。相關補助相關訊息、合約醫療機構名單可至婦幼局網站查詢，或洽詢市民諮詢服務熱線1999。

唐氏症 孕婦 醫學

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