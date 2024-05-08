苗栗推動農村社區土地重劃 南庄南富社區「起步走」

苗栗縣政府推動南庄鄉南富農村社區土地重劃，最近舉辦先期規畫說明會，希望透過道路系統、公共設施等工程，改善當地社區生活環境，吸引鄉村子弟回流，縣府期待在7年內加速推動完成。

縣府地政處指出，農村社區土地重劃與一般農地重劃性質不同，重劃面積也有很大差距，選擇的重劃對象都是參與農村再生的社區；過去縣內已完成的農村社區土地重劃案包括泰安鄉天狗部落、西湖鄉湖東社區，目前竹南海口社區也在辦理農村社區土地重劃作業，其中的公共設施經費幾乎全數由縣府負擔。

苗栗縣長鍾東錦是南庄子弟並親自參加先期規畫說明會，他強調農村社區土地重劃可規畫改善道路、排水、汙水處理系統，並設置公園、廣場、停車場等公共設施，改善農村生活環境並增加可建築用地，希望藉此吸引鄉內子弟回流居住，增加社區居住人口，提升教育競爭力；至於重劃完成後的地價稅繳交問題，縣府將協同相關單位，盡可能減輕土地所有權人負擔。

地政處指出，農村社區土地重劃的面積，通常以建地的1.5倍規畫，南富社區土地重劃的面積可能在3至5公頃左右，目前範圍還未定案，如範圍外的所有權人願意參加，可向縣府、鄉公所或南庄鄉農會反映，縣府將適時調整範圍，期許重劃改善社區環境、活絡社區發展，盼重劃完成後，南富社區能脫胎換骨並有嶄新風貌。