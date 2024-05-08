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竹東流動人口12萬 議員建議輕軌應納入竹東轉運站

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹縣議員楊昌德（中）認為，竹科三期腹地外圍聯絡道都應規畫拓寬到40米，並建議輕軌路線延伸至竹東計畫，應納入竹東轉運站。記者吳傑沐／攝影
竹縣議員楊昌德（中）認為，竹科三期腹地外圍聯絡道都應規畫拓寬到40米，並建議輕軌路線延伸至竹東計畫，應納入竹東轉運站。記者吳傑沐／攝影

行政院今年初核定「桃竹苗大矽谷計畫」後，延宕40年的新竹科學園區第三期計畫也再度受到地方矚目，新竹縣議員楊昌德、蔡志環今天在縣政總質詢時，關切縣府「準備好了嗎？」縣長楊文科表示，目前三期開發腹地正辦理都市計畫第二次通盤檢討作業中，相關道路、橋樑的拓寬及興建計畫，也都將向中央提案列入。

據了解，竹科園區三期開發案都市計畫範圍面積453.94公頃，扣除工研院、高鐵與高速公路路廊、部分分區等地區後，所規畫區段徵收的部分約為300公頃，計畫區位主要開發範圍是竹東頭重、二重、三重與柯子湖部分地區，規畫有住宅區、商業區、產業專用區、農業區、學校及相關公共設施等。

楊昌德認為，外圍聯絡道都應規畫拓寬到40米，避免未來交通壅塞問題，並建議輕軌路線延伸至竹東計畫，應納入竹東轉運站。

楊昌德說，竹東流動人口目前大約12萬人，而縣府斥資3.8億興建的竹東轉運站及地下停車場，未來勢必將成為重要的交通集散地，提供上下班通勤或是觀光旅遊的民眾更便捷的大眾運輸服務。然而，目前輕軌路線延伸至竹東二重埔的竹科，卻只規畫竹東火車站的站點，整體交通路網少了竹東轉運站，未全盤考量各交通運輸的串接，更無法發揮竹東轉運站的最大效益。

縣府交旅處表示，有關輕軌路線延伸至竹科三期的站點規劃，將會研議納入竹東轉運站的可行性，讓交通路網更完善與便民。另外，縣長楊文科強調，未來只要有關竹科三期交通規畫都會納入「桃竹苗大矽谷計畫」，積極向中央提案爭取經費，尤其是台68銜接國1、國3的規畫更是刻不容緩。

新竹縣長楊文科強調，未來只要有關竹科三期交通規畫都會納入「桃竹苗大矽谷計畫」，積極向中央提案爭取經費，尤其是台68銜接國1、國3的規畫更是刻不容緩。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科強調，未來只要有關竹科三期交通規畫都會納入「桃竹苗大矽谷計畫」，積極向中央提案爭取經費，尤其是台68銜接國1、國3的規畫更是刻不容緩。記者吳傑沐／攝影

新竹 輕軌 都市計畫

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