苗栗市垃圾堆頭髒亂點 余文忠：即日加強破袋稽查

苗栗市街頭垃圾堆頭造成髒亂，影響環境衛生及觀瞻，市公所5月開罰2件、通知說明3件，市長余文忠宣布勸導期已過，即日起加強破袋稽查，違反者最重可罰6000元。

余文忠補選4月30日上任，公所5月5日發現苗栗市信仰中心玉清宮為民街車庫旁，假日遭堆置大批廢裝潢及垃圾包，余文忠指示清潔隊依廢棄物清理法開罰，可處1200元至6000元罰鍰，行為人隔天也配合清除廢棄物。

市公所5月已經開出2張違反廢棄物清理處分書，3件通知行為人說明，余文忠表示，上任後多次在基層建設座談會和里民大會宣導，並獲得一致支持，宣布鎖定垃圾堆頭，違者不再勸導，即日起加強破袋稽查，消滅髒亂點，下一步美化市容，打造進步的城市。

余文忠呼籲鄉親勿加重清潔隊工作負擔，表示清潔隊員工作幾乎都在髒亂環境中進行，需要長時間站立或彎腰，處理各種不同類型的汙垢及垃圾，除了要向清潔隊員致敬意和感謝，也請民眾配合定時收取垃圾和分類，減輕清潔隊的工作量。

市公所針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合夜間垃圾車輛到達住家時間丟遞垃圾等問題，規畫苗南、苗北、苗西設置定時垃圾丟棄點，分別是南區上午6點50分至7點新東街與復興路口、7點10分至50分苗栗地方法院前。

北區上午6點40分45分玉清路縣府國宅前、6點50分至7點為公路與國華路口、7點10分至50分中華路北苗市場前，7點55分至8點5分為公路紫園社區前；西區上午7點至7點25分英才路文觀局前、7點30分至50分縣府路青創指揮部前、7點55分至8點20分民族路巨蛋前，另外，大型家具清運服務（每戶數量3件以內），電話037-331917受理登記派員清運。