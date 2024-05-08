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台電是錯誤能源政策受害者！桃半月逾20起停電 張善政籲組專案小組追因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園半個月發生超過20起停電，市長張善政今早在市政會議直指「台電是錯誤能源政策受害者」。記者朱冠諭／攝影
桃園半個月發生超過20起停電，市長張善政今早在市政會議直指「台電是錯誤能源政策受害者」。記者朱冠諭／攝影

桃園半個月發生超過20起停電，市長張善政今早在市政會議直言，桃園近月停電頻率、影響戶數相較過去都大增，系統性問題的起因就是錯誤能源政策，惡化台電財務，呼籲台電能與市府合作，找專家學者組成專案小組，一起找出桃園供電設施的問題，「打造台電與地方合作的新模式。」

張善政表示，過去幾周桃園發生好幾起停電，對產業、市民都產生很大不便，據市府統計，這兩個月桃園停電確實比過去惡化，4月桃園市發生35次停電，平均單次事故影響超過2000戶；這個月至今也停電近10次，平均單次影響超過4000戶，比較去年下半年，平均每次停電影響戶數則大約是1000多戶，客觀統計數據證明，停電的問題日趨嚴重，不是個人觀感問題。

張善政說，對於停電原因，台電大多以「樹竹或外物觸碰」及「電纜不良」等說法解釋，但對於近2個月桃園的停電頻率與影響規模大幅增加，台電並沒有提供合理說法。

張善政強調，停電之初，他就已經評論這是系統性問題，而非個案，問題的原因就是錯誤能源政策造成台電財務惡化，白話來說，就是台電在供電基礎設施的品質、韌性都因為財務壓力受到不利的影響，「台電是錯誤能源政策的受害者。」

張善政說，財務狀況不佳的公司，提供的服務品質必會受到負面影響，這是人盡皆知的道理，停電事件密集的集中在桃園，已超過合理機率範圍，令人推測在桃園市台電供電基礎設施的品質、韌性與維修機制，是否遠不及其他城市。

張善政表示，這兩天台電總經理召集鄰近縣市人力到桃園來誓師，在未來1個月內推動桃園各項供電改良工程，他一方面感謝台電願意投入額外資源補強，但也要提醒台電，這僅是短期作法，若基礎設施品質與維修制度有所欠缺，投入再多人力也是事倍功半，無法對症下藥。

他希望也代表市民強烈要求台電，必須認真分析近2個月桃園供電狀況惡化的趨勢，背後系統性原因究竟為何？

包括有專家認為，桃園近期停電事故集中在「415限電危機」後，是否因降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。針對這一懷疑，台電應該要有合理、清楚的說明，根本之道就是要確認桃園供電基礎設施的品質與維修作業是否到位。

張善政說，他呼籲台電能與市府共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年基礎建設品質與維護、補強的資料，一起來找出問題，不要再讓桃園的供電情況惡化，期待台電能用開放的心態來看待我們現在提出的合作建議，藉此恢復地方民眾對台電的信心。

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