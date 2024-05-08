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寶山都市計畫延宕 議員轟政府詐騙

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

台積電正在竹科寶山二期建廠，地方前景可期，不過縣議員邱坤桶不滿寶山鄉都市計畫被延宕多年，昨在議會質詢時怒轟「政府是最大詐騙集團」，也批政府在寶山蓋超高壓變電所，就是為了滿足台積電用電需求。縣府產發處長陳偉志回應，持續以市地重劃方案爭取通過都市計畫，也盼中央提供穩定的能源政策。

邱坤桶質詢表示，要興建台積電2奈米廠前，各級政府官員都來拜託寶山鄉親、民代，不要有太多反對聲音，好讓竹科能順利擴建、促進產業發展。但是原本承諾要為寶山做的都市計畫卻一拖再拖，3年來無聲無息，「難道政府是最大詐騙集團嗎？」

陳偉志回應強調「政府不是詐騙集團」，產業發展帶來的居住需求，需要鄰近的都市計畫來滿足，但為何至今都市計畫還未通過，一方面是因為內政部專案小組內部改組，其次是因內政部專案小組希望採區段徵收，但縣府立場爭取市地重劃，後續「靜觀其變」。

邱坤桶並且點出寶山鄉用電爭議，鄉親不希望規畫中的寶山超高壓變電所，會像峨眉超高壓變電所一樣，峨眉鄉內遍地都是高壓電塔「連鳥都飛不過去」，且台積電開發也帶來噪音、空氣汙染。

陳偉志坦言「產業面臨很大挑戰，呼籲中央提供穩定的能源政策，才是當務之急」。

竹縣環保局長蕭宏杰表示，已增設空氣感測器監控，也預計向竹科管理局爭取經費設噪音監測。

台積電 詐騙集團 都市計畫

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