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桃園大溪茄苳溪汙染 逮到豆干廠倒廢渣
桃園市大溪區南興里茄苳溪上游有多家豆干豆腐工廠，但多年來溪水遭汙染惡臭，居民苦不堪言，市府環保局近日稽查直擊某豆干工廠竟將豆干底渣剷進茄苳溪，水面還漂著黑色浮渣「人贓俱獲」。市議員陳治文與南興里長楊成雙要求環保局每周與不定期稽查，並加強通報機制遏止汙染。
市府環保局指出，經會勘發現豆干工廠後方斜坡有傾倒豆渣痕跡，當場查獲3名男子將底渣剷進茄苳溪，目視溪水水色偏白、水面有黑色浮渣，確認該工廠將製程產生豆渣及底渣傾倒茄苳溪汙染，依違反水汙法規定開單告發，限期明天前完成改善，依法將處3萬至300萬元罰鍰。
南興里長楊成雙說，茄苳溪上游有3、4家豆干工廠，蛋白質廢渣在溪水發出惡臭多年，經了解多為不肖工廠趁下雨天及夜間偷排未經沉澱的廢渣，促請市府加強夜間稽查，讓居民不再聞惡臭頭痛。
「一定要依法嚴懲。」陳治文說，茄苳溪上游汙染危及下游水環境，這次會同環保局等單位勘查工廠後方草叢看見工人將豆渣直接傾倒河流內，請環保局重視列案管理、嚴懲。
市府水務局指出，現勘發現茄苳溪的廢渣傾倒雜草叢生、渠底汙水沉積，水務局將在5月底清除沉積，並研議河道水工修改作業，疏通提升溪水流速。
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