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公車司機薪資補助 竹縣只到年底

聯合報／ 記者巫鴻瑋陳俊智黃羿馨胡蓬生／連線報導
新竹縣可見市區公車（右）與公路客運（左）行駛，但司機補貼待遇卻大不同。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣可見市區公車（右）與公路客運（左）行駛，但司機補貼待遇卻大不同。記者巫鴻瑋／攝影

公車駕駛缺工嚴重，桃竹竹苗4縣市近年接力替市區公車司機加薪，每月5千元到1萬元不等。但補助非長久之計，新竹縣政府昨證實，薪資補助只到今年底，將以調整成本補貼為主協助業者經營。桃園市交通局則著手人力「開源節流」，正盤點免費公車轉型為9人巴，讓司機改開市區公車。

桃園市公車司機缺額200多人，市府為解決人力荒，「開源」方面除了運價差額補助從2元調高到5元，由客運業者提供司機每月1萬元的薪資補助，也與業者合作培訓新司機。培訓階段就能領最高20萬元的基本薪資與學習津貼，目前52人受訓中，最快8、9月上線開車。

「節流」部分，交通局長張新福說，市府正盤點載客量低的免費公車及幸福巴士路線，擬轉由9人座小客車運行，讓具大客車執照的司機可轉投入熱門的市區公車路線，預計暑假會有結果。

除了桃園是由客運業者祭出薪資補貼，新竹市由市府補貼市區公車薪資每月5千元，新竹縣與苗栗縣政府也在今年替司機加薪1萬元等利多「留才」。竹縣議員徐瑜新認為，市區公車司機雖有補貼，但公路客運、幸福巴士路線卻無法受惠，昨要求縣府擴大補助對象。

對此，竹縣府交旅處長陳盈州說，縣府擴大補助「不太容易」，因公路客運、幸福巴士權責單位分為交通部公路局與各鄉鎮市公所。並坦言，司機薪資補助僅是短期解方，明年終止後將以調整成本補貼因應，各鄉鎮幸福巴士也鼓勵改預約制，避免蚊子公車在路上跑。

新竹市交通處指出，今年1月起也將公車每公里合理營運成本補助從46.666元再提高至54.408元，透過虧損補貼機制及貼近業者實際成本結構提高司機薪資，才是穩定司機人力的根本之道。明年是否延續司機薪資補貼，內部研議中。

苗栗縣今年補貼市區公車司機每月1萬元，縣府工務處表示，縣內僅金牌客運4條市區公車路線，補助薪資總計144萬元。明年是否仍補助或其他方案，將考量外縣市作法評估，還很難說。

新竹 薪資

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