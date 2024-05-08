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台電上午誓師巡檢 桃園下午又大停電

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導
桃園頻繁停電，台電宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖為桃園蘆竹昨天下午1點半又傳出大停電，影響1萬1545戶停電。圖／台電提供
桃園頻繁停電，台電宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖為桃園蘆竹昨天下午1點半又傳出大停電，影響1萬1545戶停電。圖／台電提供

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭昨上午到桃園誓師盼「挽回民心」，未料蘆竹下午1時許又有1萬多戶停電，約1小時後復電；下午3時許龍潭2389用戶再停電，逾1個半小時復電。不斷停電讓藍綠市議員猛批，台電的螺絲鬆了，民眾無法接受。

桃園近期停電頻繁，台電舉辦誓師大會，總經理王耀庭表示，將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備，並啟動跨區支援計畫，從新北、新竹及苗栗等地共4個區處調派人力支援，全力改良桃園各項供電工程，盼減少停電事故。

王耀庭說，桃園公共工程多，除捷運、航空城，還有許多新建案，造成區處維護量能不足，因此啟動為期至少1個月的專案巡檢計畫；他說，桃園停電原因並非缺電，桃園饋線多達1109條，饋線多，狀況也較多。

國民黨市議員凌濤昨批「能源政策失能，累死台電基層」，桃園每次停電都仰賴台電基層同仁搶修、疲於奔命，台電高層卻拿基層的努力當作政治攻防籌碼；另外，台電高層稱桃園停電頻繁是因建案多，但其他縣市不多嗎？呼籲經濟部及台電高層，不要再掩飾系統性缺電問題。

蘆竹區下午大停電，台電調查指為民間吊車勾壞69KV輸電特高壓線路，下午3時41分龍潭區再傳停電，台電指原因是開關故障。民進黨市議員張肇良表示，龍潭上次停電說是強降風造成跳電，昨天停電說是開關故障，三天兩頭停電太頻繁，顯示台電內部太鬆散，台電內部需要好好整頓。

停電 台電 桃園

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