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桃園建設多易停電？市府：工程不是一夜之間冒出
桃園頻繁停電，台電總經理王耀庭今天到桃園區營業處宣布巡檢計畫時，稱桃園因建設齊發，才導致日常巡檢延遲。桃園市政府晚間回應，桃園工程、建案多非一夜冒出，市民希望的穩定供電淪為穩定跳電，台電有必要說清楚平常基礎維護情況，呼籲經濟部正視問題，保障市民用電權益。
市府新聞處長羅楚東表示，桃園市民只希望用電穩定，但現在似乎變成穩定跳電，桃園幾乎每天都發生大規模的無預警停電，有時甚至1天發生3次，「這樣的用電環境，沒有任何一座城市受得了。」
羅楚東說，桃園工程多、建案多並非是這1、2年的事情，新建案多更是桃園近十年來人口快速成長的必然趨勢，這些工程都不是一夜之間冒出來，平常基礎設施的維護情況，台電有必要說明清楚。
羅楚東提到，今年桃園市4月停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，就連5月才剛開始，桃園已至少6次大規模停電，跳電的頻次、每次跳電的影響戶數都在增加，呼籲經濟部與台電正視問題。
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