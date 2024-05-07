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桃園建設多易停電？市府：工程不是一夜之間冒出

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園頻繁停電，台電總經理王耀庭稱因建設齊發，才導致日常巡檢延遲。圖為桃園蘆竹今下午1點半傳出大停電，影響1萬1545戶停電。圖／台電提供
桃園頻繁停電，台電總經理王耀庭稱因建設齊發，才導致日常巡檢延遲。圖為桃園蘆竹今下午1點半傳出大停電，影響1萬1545戶停電。圖／台電提供

桃園頻繁停電台電總經理王耀庭今天到桃園區營業處宣布巡檢計畫時，稱桃園因建設齊發，才導致日常巡檢延遲。桃園市政府晚間回應，桃園工程、建案多非一夜冒出，市民希望的穩定供電淪為穩定跳電，台電有必要說清楚平常基礎維護情況，呼籲經濟部正視問題，保障市民用電權益。

市府新聞處長羅楚東表示，桃園市民只希望用電穩定，但現在似乎變成穩定跳電，桃園幾乎每天都發生大規模的無預警停電，有時甚至1天發生3次，「這樣的用電環境，沒有任何一座城市受得了。」

羅楚東說，桃園工程多、建案多並非是這1、2年的事情，新建案多更是桃園近十年來人口快速成長的必然趨勢，這些工程都不是一夜之間冒出來，平常基礎設施的維護情況，台電有必要說明清楚。

羅楚東提到，今年桃園市4月停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，就連5月才剛開始，桃園已至少6次大規模停電，跳電的頻次、每次跳電的影響戶數都在增加，呼籲經濟部與台電正視問題。

桃園半個月停電20次引發關注，台電今宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖／台電桃園區營業處提供
桃園半個月停電20次引發關注，台電今宣布推動專案巡檢計畫，全力加強檢視線路及弱點設備。圖／台電桃園區營業處提供

停電 台電 桃園

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