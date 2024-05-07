台電上午桃園誓師…下午蘆竹大停電後 再傳龍潭2389戶停電

桃園市一再停電，台電總經理王耀庭今天上午才到桃園誓師，不料蘆竹區今下午1時許1萬多戶就停電，龍潭區下午15時41分又再傳停電， 台電桃園區營業處表示，因開關故障影響，龍潭新村、龍祥里、聖亭路、黃唐里、黃泥塘段、理想新村、烏樹林里、烏凌雲里、中豐路、干城線、工一路一帶，總共2389用戶停電，台電人員搶急搶修，部分恢復供電，目前還有492戶停電中，仍在搶修中。

桃園半個月停電20次引發關注，台電總經理王耀庭今天上午到台電桃園區營業處參加誓師大會表示將推動專案巡檢，全力加強檢視線路及弱點設備，並啟動跨區支援計畫。