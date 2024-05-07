玻工館展示台太高 幼兒園學童畫圖要踮腳尖...向高虹安陳情萌翻

新竹市竹蓮國民小學附設幼兒園學童，今天在校長劉向欣的帶領下，一同將自創繪本與自製玻璃飾品致贈市長高虹安，過程中4位孩童拿出自繪圖畫陳情，表示玻工館展示台較高，要很辛苦地踮腳尖才能觀看，童言童語模樣萌翻在場人員。新竹市文化局也表示，將會研議方便孩子觀看藝術作品的措施。

新竹市政府近期持續推動幼兒園課程特色化與精緻化，發展在地文化向下扎根，讓新竹市的孩子能更深入了解所居住的這塊土地。今天竹蓮附幼4位孩童施禹曦、官靖恩、江雨璇、賴紘鈞也化身為小解說員現場朗誦繪本，帶領市長高虹安一起從孩子的視野看新竹，推廣在地文化。

過程中小朋友拿出圖畫陳情，表示玻工館展示台較高，要很辛苦地踮腳尖才能觀看，希望可以降低一些，才方便欣賞美麗的作品。高虹安當場表示，會跟文化局和玻工館的叔叔阿姨們反應。文化局也表示，將會研議方便孩子觀看藝術作品的措施，培養孩子們的美學素養，貫徹「新竹好學」、「美感新竹」施政願景。

竹蓮國小校長劉向欣表示，不同於大人的角度，從幼兒的眼中看世界，發現孩子更為貼心、更具關懷，也更多尊重；校內幼兒園透過贈送繪本、飾品及分享見聞的機會，一方面讓幼兒可以將自己的想法行動化，一方面在五月的感恩月裡，感謝高市長對於幼兒教育的用心與支持。