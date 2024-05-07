苗栗「山城星光馬拉松」、「慢城山水馬拉松」啟動報名
苗栗縣「山城星光馬拉松」、「慢城山水馬拉松」是縣內2大馬拉松路跑活動，每年都吸引大批民眾參加，今年將分別在9、10月間推出，縣府與南庄鄉農會上午安排「雙城馬拉松」報名啟動儀式，連袂為兩大路跑活動宣傳，即日起開接受報名。
縣府表示，縣內兩大山城的雙馬拉松賽事，去年共6500名跑友參賽，「山城星光馬拉松」將在9月28日舉辦，報名分全馬、半馬、健跑、親子4組，報名即日起至7月21日止；路線由苗栗縣體育場出發，沿途經過樟樹綠廊、河濱公園、客家圓樓等景點，跟去年一樣，還有全縣18鄉鎮市的農會在場內設攤，如同小型農博展，不僅跑友可參加，也歡迎民眾到場。
另外，南庄山水節系列活動除了路跑，今年還增加在10月26日舉辦的「悠遊騎慢城」，競賽部分加入自行車環台賽台3線仙山路段；「慢城山水馬拉松」10月27日舉行，報名組別分半馬、悠遊、休閒共3組，由南庄鄉公有停車場出發，沿苗124乙線經康濟吊橋、田美攔河堰等，沿途串聯多個景點，兩項活動在8月25日截止報名
縣府指出，今年兩場賽事與往年不同，增設競賽組，南庄山水馬拉松還增設自行車項目，希望吸引全國各地好手來破紀錄拿獎金，另外，南庄山水馬拉松鼓勵縣民參加，對縣民提供優惠，只要是縣民跑完就可獲額外獎勵，山城星光馬拉松舉辦日適逢教師節，現場只需出示教師證也可獲額外獎勵。
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