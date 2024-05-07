台積電掀爭議？新竹寶山都市計畫延宕 議員轟政府「詐騙」

新竹縣議員邱坤桶今上午在議會總質詢時痛批寶山鄉都市計畫被延宕多年，無法滿足台積電設廠帶來的居住需求，怒轟「政府是最大詐騙集團」，更不滿為了滿足台積電電力需求，還要在寶山新蓋超高壓變電所，質疑到底水電問題如何解決，新竹縣產發處長陳偉志立即回應「呼籲中央提供穩定的能源政策」。

邱坤桶質詢時表示，台積電2奈米廠要興建前，各級政府官員都來拜託寶山鄉親、民代，不要有太多反對聲音，好讓竹科能順利擴建、促進產業發展，但原本承諾要為寶山做的都市計畫卻一拖再拖，如今3年過去仍無聲無息，痛批「難道要讓鄉親質疑最不可靠的就是政府？難道政府是最大詐騙集團嗎？」

對此，新竹縣產發處長陳偉志回應「政府不是詐騙集團」，產業發展帶來的居住需求，需要鄰近的都市計畫來滿足，但為何至今都市計畫還未通過，一方面是因為內政部專案小組內部改組、其次是因為開發方式有爭議，內政部專案小組希望是區段徵收，但縣府立場是市地重劃，所以縣府還是會以市地重劃方案持續向內政部爭取，但後續如何還是只能「靜觀其變」。

邱坤桶認為縣府必須明確向寶山鄉親說明都市計畫何時會有結果、如何開發，且政府一直在講要開闢台積電新廠，但水電問題有解決嗎？水的問題雖然靠石門水庫支援解決一半，但電的問題卻沒有，還為了要滿足台積電需求，即將在寶山興建超高壓變電所，引發鄉親強烈反彈。

邱坤桶指出，規畫中的寶山超高壓變電所鄰近台積電2奈米廠，但鄉親不希望未來寶山會像峨眉超高壓變電所一樣，峨眉鄉內遍地都是高壓電塔「連鳥都飛不過去」。他說「國家及產業的發展寶山鄉親會支持，但不能用傷害寶山人為代價。」

陳偉志說，台積電的用水量雖然大，但其實回收率已經非常高，有9成以上製程用水都能回收利用，且水公司承諾供水無虞，之後石門水庫支援竹科的水量完全能滿足產業需求，但電力問題卻涉及國家整體戰略。陳偉志坦言「產業面臨很大挑戰，呼籲中央提供穩定的能源政策，才是當務之急」。

邱坤桶提到，台積電開發對地方帶來的衝擊還包含噪音、空氣汙染。新竹縣環保局長蕭宏杰回應，已在周邊設空氣感測器，長期監控空氣品質，並在寶山及竹東周邊設置4口地下水監測井，掌握地下水品質狀況，也預計向竹科管理局爭取經費設噪音監測。