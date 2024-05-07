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桃園龍元宮200周年擴大慶典啟動 2尊神童神將開光永鎮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭龍元宮神農大帝駕前採藥、煉丹2 尊神童神將開光後，今後永久供奉廟內成焦點。圖／邱子軒提供
龍潭龍元宮神農大帝駕前採藥、煉丹2 尊神童神將開光後，今後永久供奉廟內成焦點。圖／邱子軒提供

桃園市龍潭區龍元宮慶祝今年建廟200周年，廟方與地方創生團隊合作，在該廟舉辦神童開光入神儀式，為建廟慶典活動拉開序幕，廟方籌備龍元會專屬藝陣會組織成立神童組，該廟總幹事王俊弘今天中午表示，今年擴大舉辦建廟200周年活動，「兄弟廟」大溪永昌宮跨境徒步前來會廟慶祝，五穀爺遶境擴大9大庄出巡祈安，為6月2日神農大帝聖誕帶掀起潮會高潮。

龍元宮為龍潭地方信中心，主祀神農大帝，客庄信眾又尊稱「五穀爺」，自1825建廟迄今，廟方保有五穀爺神像衣冠束帶具有文官氣派，全台少見，與其他廟宇常見神農大帝半裸、手持稻穗的形象不同，農曆4月26日（今年6月2日）神農大帝聖誕，今年適逢建廟200周年辦理系列慶典活動，預料將吸引遊客參與盛事。

廟方昨天良辰吉日率先舉辦神童開光入神儀式，由主委林錦浪、市議員張肇良、劉熒隆由龍元會藝陣陪同循統祭拜儀式進行，2尊神童神舞動加入五穀爺駕前神將行列，由知名劇場服裝設計師李育昇設計打造2尊神童神將，為神農大帝駕前的「採藥仙童」與「煉丹仙童」，完成開光後，將永久供奉廟內神農大帝駕前，參與今後遶境出巡，成為遊客參觀拍照新焦點。

李育昇表示，龍元宮五穀爺聖像是頂戴帝帽，身穿正龍袍，與一般神農大帝不同、獨樹一格，這次設計製作大帝駕前「採藥童子」與「煉丹童子」2尊神將，身穿文武袍、分屬文武職，與神農大帝神格更相稱，文武袍設計以台灣常見植物的台灣構樹葉子特殊造型，使用台灣特有種及龍潭特有植物形象，一起雕鑿特屬龍元宮五穀爺的駕前神童。

龍元宮200周年慶典籌備工作小組負責人邱子軒說，今年龍元宮建廟200周年慶典「萬世永賴五穀爺」系列活動，在神童神將開光儀式後，將在6月1日起2天舉辦盛大慶典，包括「豐登巡境」五穀爺祈安遶境、「夜戲神龍」酬神晚會展演、「野台宴神」客庄風土辦桌、「百草廟市」廟口封街市集，預計將帶動地方盛況，也期盼有興趣傳統文化、民俗技藝民眾一起參與投入台灣信仰文化傳承。

龍潭龍元宮神農大帝駕前2 尊神童神將開光，由知名劇場服裝設計師李育昇（圖右）設計打造。圖／邱子軒提供
龍潭龍元宮神農大帝駕前2 尊神童神將開光，由知名劇場服裝設計師李育昇（圖右）設計打造。圖／邱子軒提供
龍潭龍元宮主委林錦浪（中）主持神農大帝駕前2 尊神童神將開光，今後永久供奉廟內成焦點。圖／邱子軒提供
龍潭龍元宮主委林錦浪（中）主持神農大帝駕前2 尊神童神將開光，今後永久供奉廟內成焦點。圖／邱子軒提供
龍潭龍元宮神農大帝駕前採藥、煉丹2 尊神童神將開光後，今後永久供奉廟內成焦點。記者曾增勳／攝影
龍潭龍元宮神農大帝駕前採藥、煉丹2 尊神童神將開光後，今後永久供奉廟內成焦點。記者曾增勳／攝影

周年慶 設計師 遶境

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