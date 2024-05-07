竹縣內灣風景區搭小火車免塞車 愛情森林花園7月啟用

新竹縣橫山鄉內灣風景區氣候宜人，當中內灣支線小火車更是台灣僅存三條鐵路支線之一，為強化鐵道旅遊深度，縣府去年底向交通部觀光署爭取核定「桃竹苗山線-唐山移民文化旅遊帶」計畫，投入總經費4千900萬元，要將合興車站旁的愛情森林園區打造成為森林花園，目前工程進度順利，預計7月可順利完工。

橫山鄉長張志弘強調，目前桐花季、觀賞螢火蟲都已進入尾聲，即將完工的愛情森林園區整建工程，將可銜接暑假另一波旅遊旺季，讓遊客搭乘小火車至內灣時，提供一個新景觀的中繼旅遊據點。

縣府交通旅遊處指出，繼去年6月合興愛情森林園區第二期工程完工，改善遊憩區整地、增設共融式遊戲設施、體健設施、生態池景觀平台、設置相關導覽解說牌及植栽綠美化等項目之後，這次延伸的「合興十分寮整體觀光環境整備工程」，經費更多、範圍也更大。

工程辦理面積約4.14公頃，包括活化合興車站東區閒置多年的台泥卸礦場用地，新設310米環境教育解說步道（鐵道枕木棧道）及休憩節點，種植原生野草植栽以及原生喬木，改善林下空間，也復育林下生境，符合 2050 年淨零碳排放的國家政策，打造野草生態花園森林教育園區。

另外，合興車站周邊環境整理及周邊老舊設施更新，以重現全台唯一折返式軌道遺址和現場活動功能需求，整合喬木和重新串聯既有園區既有鐵軌設施，形成合興車站觀光主題，並提升整體服務品質。