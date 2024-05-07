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國定古蹟石像生羊首遭破壞竊取 市府擬3D或雕刻複刻裝回

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
針對示範公墓遭噴漆一事，高虹安表示，不捨民政處同仁於大太陽下清理噴漆，呼籲各局處多利用警察局監視器預算，保護新竹市的重要資產。圖／新竹市政府提供
針對示範公墓遭噴漆一事，高虹安表示，不捨民政處同仁於大太陽下清理噴漆，呼籲各局處多利用警察局監視器預算，保護新竹市的重要資產。圖／新竹市政府提供

新竹市文化局3日獲報國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首遭到破壞竊取，昨天上午又發現示範公墓24墓碑遭惡意噴漆，新竹市長高虹安今天市務會議關心2案，並表示文化局日前已取得鄭氏族人同意，如在2周內未尋回失物，暫時以3D列印或雕刻復刻裝回；至於示範公墓遭噴漆，也請警察局會同民政處研議，於公墓增設監視器。

新竹市文化局說明，鄭用錫墓於1985年指定為古蹟，現為國定古蹟，是清領時期當時墓塋興建的範例。墓前的石象生自內而外依次為石人、石馬、石羊、石虎以及石望柱等各一對，其雕刻細緻精美，石獸樸實可愛，石望柱刻著轉錄自咸豐元年閩浙總督王懿德所贈的柱帖，頗具有歷史價值。

高虹安今天在市務會議上，也關心鄭用錫墓前羊首失竊後續，因文化部留有3D建模檔案，目前朝3D列印復原進行，文化局日前已取得鄭氏族人同意，如在2周內未尋回失物，暫時以復刻裝回，羊首也可能採雕刻的方式，一切將尊重主管機關、鄭家及相關專業。

另外，針對示範公墓遭噴漆一事，高虹安表示，不捨民政處同仁於大太陽下清理噴漆，呼籲各局處多利用警察局監視器預算，保護新竹市的重要資產，並請警察局會同民政處研議，於公墓增設監視器，嚇阻有心人士犯罪。

民政處表示，殯管所均配有巡查員負責巡查全市7處公墓，包含示範公墓、第4、5、8、11、12、13共7處，每周巡查1至2處，非巡查時間則協助辦理埋葬、核發起掘證明及遷葬業務。

破瓌他人祖墳是對先人極為不敬且不道德行徑，不僅消耗同仁工作量能，民眾也恐因觸法而受罰，市府嚴厲讉責。警方也表示，目前已鎖定可疑人士，持續追查中。

高虹安今天在市務會議上，也關心鄭用錫墓前羊首失竊後續，因文化部留有3D建模檔案，目前朝3D列印復原進行。圖／文化部文化資產局、文化資產保存研究中心提供
高虹安今天在市務會議上，也關心鄭用錫墓前羊首失竊後續，因文化部留有3D建模檔案，目前朝3D列印復原進行。圖／文化部文化資產局、文化資產保存研究中心提供
新竹市文化局說明，鄭用錫墓於1985年指定為古蹟，現為國定古蹟，是清領時期當時墓塋興建的範例。圖／文化部文化資產局、文化資產保存研究中心提供
新竹市文化局說明，鄭用錫墓於1985年指定為古蹟，現為國定古蹟，是清領時期當時墓塋興建的範例。圖／文化部文化資產局、文化資產保存研究中心提供

公墓 國定古蹟

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