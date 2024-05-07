抽穗期將至！用水量恐大增 桃園「準黃燈」備戰抗旱

近日連續鋒面為北部帶來豐沛雨量，石門水庫蓄水率已回升到33.5%，不過水情仍不容樂觀。桃園市經發局今天表示，目前預測5月至7月降雨為正常偏多，但長期預測不確定性高，考量5月下旬起北部地區陸續進入抽穗大用水期，目前仍會維持「準黃燈」狀態，持續加強抗旱整備措施。

石門水庫去年11月至4月的降雨量較歷年平均減少4成以上，石門水庫的蓄水量至3月1日開始更低於2021年「百年大旱」時水準，水情狀況令人擔憂。所幸近幾波春雨挹注，石門水庫水位已逐漸上升，今天蓄水量為6880噸，有效蓄水率約33.5%。

不過，經發局長張誠今天強調，考量5月下旬起北部地區將陸續進入抽穗大用水期，市府仍會持續「準黃燈」狀態，檢視各單位準黃燈整備作業，包括盤點偏遠地區送水計畫、學校、社福單位、醫療院所等單位蓄水量、非飲用水供水站設置前置作業、檢測178口備用水井水質，關懷長者、行動不便者或身心障礙者用水情形、要求全市游泳池、三溫暖及水療業者自主節水5%等。

張誠表示，經發局上周配合產業發展署推動產業節水輔導活動，已鼓勵產業及大用水戶多取用桃園市8處水資源中心放流水或其他次級用水，降低石門水庫出水量，避免桃園進入橙燈減量供水及紅燈分區供水階段，以「做最壞的打算，做最好的整備」，面對缺水危機。