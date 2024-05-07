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插天山自然保留區歷經2年調查 新增逾百植物種類

中央社／ 新竹市7日電

農業部林業及自然保育署新竹分署今天表示，與屏東科技大學森林系教授王志強團隊合作，進行歷經2年插天山自然保留區調查，新增植物種類逾百種，為多樣性資源添增新篇章。

新竹分署透過新聞稿指出，插天山自然保留區位於新北市烏來、三峽與桃園市復興交界，在民國81年依文化資產保存法公告設立，為台灣北部最大的自然保留區，於111年盤點歷經2年調查，保留區內共記錄142科834種維管束植物，並新增百種以上的植物種類。

新竹分署表示，插天山自然保留區設立是為保護區內櫟林帶、稀有動植物及生態系，區內有豐富生物資源，包含珍貴稀有植物「台灣水青岡」（又名台灣山毛櫸），自然保留區也是石門水庫及翡翠水庫的主要集水區。

新聞稿中，王志強指出，目前在保留區內共記錄142科834種維管束植物，包含紅皮書植物56種，其中嚴重瀕臨滅絕有3種、瀕臨絕滅有9種、易受害有20種、接近威脅有24種，其中仍有正在發表中的新種植物。

他說，經與20多年前調查結果做比對，新增植物種類超過百種，包含宜蘭禾葉蕨、劍羽蕨、光蹄蓋蕨、小車前蕨、台灣奴草、叢花羊耳蒜等，這些新種類多為近期才發表的新分類群，部分物種則是在前一次調查範圍外所發現。

新竹分署指出，插天山自然保留區面積達7700餘公頃，範圍內山頭林立，包括北插天山、南插天山、拉拉山、樂佩山等山系，區內以山系命名的植物包含拉拉山冬青、插天山羊耳蒜等。

新竹分署表示，插天山羊耳蒜是在22年於南插天山被採集，屬台灣原生大型地生蘭，花初開由青綠色至黃綠色，再轉為黃玉色，花朵唇瓣造型酷似蝴蝶結，像是蝴蝶在森林中翩翩飛舞的模樣，相當特殊。

新竹分署指出，插天山自然保留區也是台灣少數中海拔地區保留完整的原始森林，在生態、環境與教育上具重要意義，呼籲山友於園區進行環境教育活動時，不攀折植物、破壞環境，共同守護山林。

新竹 翡翠水庫

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