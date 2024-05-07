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首件公益捐建 竹市關埔空橋連接好市多2賣場8月底開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
關埔地區連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂2大商場的人行空橋預計8月底開工。圖／新竹市政府提供
關埔地區連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂2大商場的人行空橋預計8月底開工。圖／新竹市政府提供

去年新竹市都市設計審議大會中，通過富宇建設「新竹市光武段1015地號都市設計審議案」，附帶捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂2大商場的人行空橋，成為關埔地區首件公益捐建案。新竹市長高虹安也宣布，該空橋預計今年8月底開始施作，將成為落實關埔全區空橋的第一步。

高虹安指出，關埔空橋是地方民眾一直以來非常期待的建設，該空橋位置重要，連結關埔居民日常購物的兩間重要商場，別具指標意義，很久以前在都市計畫中，當時建商為爭取容積獎勵，空橋規畫即有留設在各大樓之間，保留了後續空橋的施作空間，只是多年以來都還沒執行這樣的全區興建。

高虹安表示，市府除積極和科管局爭取預算外，也鼓勵民間捐贈。市府也接獲其他民間單位，有意願捐贈空橋，後續還有2座空橋即將興建，正進行相關都市設計審查，市府與民間將持續協力打造關埔地區空橋，再次感謝富宇建設投入3千萬元，建設此處第一座空橋，期望明年就會有空橋落成完工，讓關埔地區更加繁榮、便利、安全。

新竹市都發處指出，目前關埔地區包含此件捐建案，已確認共3處民間捐建空橋，以及一處市府自建案，總共7座空橋，未來也會積極在各審議過程強調公益性，透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算、擴大民間參與協助開闢等，用多管齊下的方式積極實現關埔空橋串聯。

附近居民指出，關埔空橋的建設會對購物人群很方便，兩個商場買完東西都可以互通，而且關埔地區下班時間車流量非常大，車子衝來衝去很危險，等紅燈又等很久，也希望空橋建設時能考量到小孩與身障者，建設無障礙上下樓的便利設施；另位民眾則表示，關埔往來車輛太多，對有小孩的家長來說，有空橋將會更加安全、方便，尤其下雨天時有空橋會更好。

新竹市長高虹安宣布，關埔地區連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂2大商場的人行空橋預計今年8月底開始施作，將成為落實關埔全區空橋的第一步。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安宣布，關埔地區連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂2大商場的人行空橋預計今年8月底開始施作，將成為落實關埔全區空橋的第一步。圖／新竹市政府提供

高虹安

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