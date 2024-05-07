頭份、竹南人口移入 監委：防炒房

苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮人口此消彼長，苗北雙城持續發展中，監委葉大華、施錦芳昨巡察，提醒縣府密切觀察竹南、頭份人口移入及產業需求，避免過於樂觀，淪為炒作房地產的話題。縣治所在地苗栗市的邊緣化，縣府也要一併正視。

縣府秘書長陳斌山率團隊簡報，以「新竹科學園區人口外溢之因應對策」為題。教育處長葉芯慧、工商發展處副處長吳俊賢等人說，先提報鄰近竹南科學園區的公義路以西的3、400公頃土地，爭取納入桃竹苗大矽谷計畫，由中央核定，縣府會全力配合，不會過於樂觀。

葉大華、施錦芳表示，許多年輕人不婚、不生，苗栗雖有桃竹苗大矽谷計畫加持，但在自動化製程下，實際產業需求及人口成長要持續觀察，避免淪為炒作房地產，反造成空屋率居高不下。

葉、施並提醒，竹南、頭份人口移入，推動社會住宅應在低樓層納入社會福利團體或設施進駐，總量管制學校也要考量特殊生就近就學需求，設校增班同時，避免擠壓到學生的活動空間。

縣府指出，學區人口增加，113學年度新生總量管制學校頭份國中、照南國中及信義國小，特殊生比序會列為優先，保障就近入學；竹南、大同、興華高中利用原校區增班，也計畫爭取設立科學園區實驗中學。