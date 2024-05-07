聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪老市場汙水溢流 會勘清溝改善

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
大溪第一公有市場攤商眾多，最近市場發生排水不通，惡臭汙水溢出等窘境。記者曾增勳／攝影
大溪第一公有市場攤商眾多，最近市場發生排水不通，惡臭汙水溢出等窘境。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪第一公有市場最近排水不通，加上市場旁民權路外側水溝堵塞，造成市場內水溝汙水溢出，惡臭衝擊攤商生意，向市議員陳治文陳情求助。大溪區公所等單位會勘後決議，將疏通堵塞改善汙水積水，並允諾未來每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒，改善市場環境衛生。

大溪第一公有市場位於中央路、民權路口旁，歷史50多年。該市場自治會理事長藍由淞說，該傳統市場為早市，場內攤商約30多攤位，近期攤商反映攤位有汙水溢出，髒臭異味影響生意，除了希望加強清溝消毒，市場外圍攤商不少，導致交通壅塞，也盼警方宣導取締。

陳治文說，第一公有市場內排水系統堵塞，甚至汙水從市場側溝溢出，惡臭難聞，有攤商物品受潮，臭得顧客不願靠近，也影響市場2樓部分居民居住環境，已經一周了，要求區公所盡快處理。

大溪區長徐景揚說，區公所工務課將與清潔隊合作，請包商徹底疏通市場外水溝及市場內清溝和消毒，未來每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒工作。

攤商 病媒蚊

延伸閱讀

桃園大溪50年老市場排水堵塞陳情 議員會勘解決攤商笑了

八里新興大社區卻難汙水接管 耗3個月克服地下海水障礙

夏日蚊蟲多 汐止區消毒陸續展開顧環境衛生

桃園汙水新接管冠全國 非都住戶要自費接管？市府說明

相關新聞

大溪老市場汙水溢流 會勘清溝改善

桃園市大溪第一公有市場最近排水不通，加上市場旁民權路外側水溝堵塞，造成市場內水溝汙水溢出，惡臭衝擊攤商生意，向市議員陳治...

桃園市民卡App停擺 改版8月上線

桃園市民卡發行量號稱全國第一，多位民代發現，市民卡App服務卻停擺整整1年，質疑市府稱要開發新版本卻進度牛步，市民卡特約...

新竹縣市招募寄養家庭

新竹縣、市目前有52戶寄養家庭，照顧47名安置兒少。為充實寄養家庭量能，縣市政府昨攜手新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會...

頭份、竹南人口移入 監委：防炒房

苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮人口此消彼長，苗北雙城持續發展中，監委葉大華、施錦芳昨巡察，提醒縣府密切觀察竹南、頭份人口移...

電桿遭拉斷大園蘆竹停電 台電估深夜12時全復電

台電桃園區營業處表示，航空城統包商在今天下午因施工拉斷電桿，導致大園及蘆竹部分地區受到影響，共257戶停電，台電已搶修復...

又停電！航空城統包商施工拉斷電桿 桃園大園257戶停電

桃園市近半個月來停電20次，引發民怨，今天下午4點45分，因航空城統包商施工拉斷電桿，導致大園區崁下里、果林村、幸福路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。