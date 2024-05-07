大溪老市場汙水溢流 會勘清溝改善

桃園市大溪第一公有市場最近排水不通，加上市場旁民權路外側水溝堵塞，造成市場內水溝汙水溢出，惡臭衝擊攤商生意，向市議員陳治文陳情求助。大溪區公所等單位會勘後決議，將疏通堵塞改善汙水積水，並允諾未來每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒，改善市場環境衛生。

大溪第一公有市場位於中央路、民權路口旁，歷史50多年。該市場自治會理事長藍由淞說，該傳統市場為早市，場內攤商約30多攤位，近期攤商反映攤位有汙水溢出，髒臭異味影響生意，除了希望加強清溝消毒，市場外圍攤商不少，導致交通壅塞，也盼警方宣導取締。

陳治文說，第一公有市場內排水系統堵塞，甚至汙水從市場側溝溢出，惡臭難聞，有攤商物品受潮，臭得顧客不願靠近，也影響市場2樓部分居民居住環境，已經一周了，要求區公所盡快處理。

大溪區長徐景揚說，區公所工務課將與清潔隊合作，請包商徹底疏通市場外水溝及市場內清溝和消毒，未來每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒工作。