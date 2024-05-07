桃園市民卡App停擺 改版8月上線

桃園市民卡發行量號稱全國第一，多位民代發現，市民卡App服務卻停擺整整1年，質疑市府稱要開發新版本卻進度牛步，市民卡特約商店也不斷減少。市府智慧城鄉發展委員會回應，全新的市民卡2.0預計8月重新上線，並逐步擴增功能，特約商店也會持續拓點，預計年底前增加至2000家。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行消費優惠，去年底因合約到期未續約，特約商店大幅銳減，連點入市民卡App也容易當機、功能少，負評不少。

智慧城鄉發展委員會昨天到議會工作報告，桃園市民卡使用受到多名議員關切，議員王珮毓批評，市長張善政上任至今，無論是市民卡優惠或App都失能，市民抱怨連連，市政府多次推託稱會改版升級，至今卻毫無作為。

議員陳韋曄、張桂綿也發現，由桃園市政府開發的手機應用程式App中，又以市民卡App下載次數為第二高，網路評價卻只剩「2顆星」，呼籲市府檢討改善。

議員謝美英、楊朝偉、林政賢表示，相較桃園市民卡App進度停擺，其他直轄市已建立「台北通」及「台中通」等數位平台，結合卡證、場館優惠、帳單查繳、市政服務等功能，桃園市已是智慧城市，建議市府也應發展出自己的「桃園通」。

智發會主委吳肇銘回應，市民卡App因經歷廠商更換，暫時停止更新，目前新廠商已針對新的服務內容設計，市民卡2.0預計將涵蓋數位市民卡、整合市民服務、消費優惠、參加市府集點活動等4大功能，預計8月上線。