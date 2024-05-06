快訊

柯建銘失言風波延燒！柯文哲親吐「在民進黨不是個案」

陸海警船隊現蹤金門南方水域 海巡署強力驅離：停止危害航安行為

電桿遭拉斷大園蘆竹停電 台電估深夜12時全復電

中央社／ 桃園6日電

台電桃園區營業處表示，航空城統包商在今天下午因施工拉斷電桿，導致大園及蘆竹部分地區受到影響，共257戶停電，台電已搶修復電227戶，剩餘30戶預估要到深夜12時才能復電。

台電桃園區營業處發布聲明表示，下午4時45分許，因為航空城統包商施工拉斷電桿，導致桃園市大園區崁下里、果林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶停電，共影響257戶，台電獲報後派員進行搶修。

桃園區營業處指出，在工作人員搶修後，於4時46分、5時54分陸續轉供復電共227戶，占受影響戶數88%，尚有30戶停電，因需清理斷桿及斷線，重新建桿後尚需重新架線、接線等作業，預估要到深夜12時才能搶修完成恢復供電。

停電 台電 桃園

延伸閱讀

又停電！航空城統包商施工拉斷電桿 桃園大園257戶停電

桃園半個月來停電20次惹怨 學者揪這件事「值得懷疑」

桃園連續停電是系統性問題或小動物破壞？專家：其實是這個原因…

桃園停電是系統性問題？台電：上千條饋線易受環境影響 狀況當然多

相關新聞

電桿遭拉斷大園蘆竹停電 台電估深夜12時全復電

台電桃園區營業處表示，航空城統包商在今天下午因施工拉斷電桿，導致大園及蘆竹部分地區受到影響，共257戶停電，台電已搶修復...

又停電！航空城統包商施工拉斷電桿 桃園大園257戶停電

桃園市近半個月來停電20次，引發民怨，今天下午4點45分，因航空城統包商施工拉斷電桿，導致大園區崁下里、果林村、幸福路、...

桃園市民卡App停擺1年 2.0版8月上線

桃園市民卡發行量全國第一，App服務卻停擺整整1年。多位民代質疑，市府稱要開發新版本卻進度牛步，市民卡特約商店也不斷減少...

新竹招募善心寄養家庭 邀年滿25歲、有穩定收入者加入

為號召更多的善心家庭投入寄養家庭工作，今天上午新竹縣、市政府與新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會；縣府社會處表示，未來將...

新竹縣、市首度攜手合作 共同代言行銷庇護工場禮盒

為迎接溫馨母親節到來，新竹縣、市首次攜手合作，共同代言行銷庇護工場禮盒，由縣長楊文科和市長高虹安拍攝影片，向民眾介紹「媽...

頂埔、舊社、新竹國小老舊毀損 市府投入逾337萬改善

新竹市頂埔國小、舊社國小及新竹國小3校因校舍老舊毀損，影響師生安全與教育品質，新竹市政府近期核定逾337萬元經費，全額補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。