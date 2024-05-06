電桿遭拉斷大園蘆竹停電 台電估深夜12時全復電
台電桃園區營業處表示，航空城統包商在今天下午因施工拉斷電桿，導致大園及蘆竹部分地區受到影響，共257戶停電，台電已搶修復電227戶，剩餘30戶預估要到深夜12時才能復電。
台電桃園區營業處發布聲明表示，下午4時45分許，因為航空城統包商施工拉斷電桿，導致桃園市大園區崁下里、果林村、幸福路、菓林里及蘆竹區海湖、坑子口段、坑口里、中正路一帶停電，共影響257戶，台電獲報後派員進行搶修。
桃園區營業處指出，在工作人員搶修後，於4時46分、5時54分陸續轉供復電共227戶，占受影響戶數88%，尚有30戶停電，因需清理斷桿及斷線，重新建桿後尚需重新架線、接線等作業，預估要到深夜12時才能搶修完成恢復供電。
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