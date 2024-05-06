退休警遭控闖私有地設陷阱抓山豬 苗縣府：需經申請

苗栗縣政府今天表示，日前接獲通報公館鄉有私有地遭人擅設陷阱捕捉山豬，案件行為人尚待釐清，農民若有防治野生動物危害設置陷阱需求，需先提出申請，在規範區域內進行。

媒體日前報導，苗栗縣一名賴姓退休員警以「為農民除害」名義，疑未經地主同意擅闖公館鄉北河村私有地放置山豬吊陷阱獵捕山豬。

縣府農業處指出，4月20日接獲地主通報後，由動物防疫所派員前往，發現有1隻約50多斤的山豬右前肢中套索，現場將發現的13具山豬吊一併拆除帶回銷毀，並通知賴姓男子陳述意見。

農業處表示，動物保護法第14-1條及野生動物保育法第19條均規定禁止使用獸鋏（俗稱山豬吊），但有例外條款，符合野生動物保育法第21條在野生動物有危及公共安全或人類性命、危害農作物等情形下可以使用。

遭指控的賴姓男子今天前往農業處說明，去年4月以前曾受託到該處設陷阱捕山豬，後來地主態度改變要求他撤回，因此後來沒有繼續設置，現場發現的套索陷阱並非他所設置。

賴男表示，近年苗栗山區野豬頻繁出沒，以1隻山豬1年可生2胎，每胎生4到8隻，繁殖力強又幾乎沒有天敵情況下，在秋冬食物缺乏時，成群下山覓食侵入果園、竹林或住宅旁，除了危害柑橘、竹筍等農作，更曾發生農民被山豬攻擊事件，若農民向他尋求協助，才會幫忙捕捉山豬。

農業處自然生態保育科長張葦指出，此案通報人為地主，因雙方說法不一，將再請相關人說明，釐清行為人，後續針對涉及違反野保法第19條第1項規定，可處行為人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

張葦強調，農民若農作確實受野生動物危害，有設置陷阱需求，可留下危害證明，向縣府提出申請、評估地點 後發同意函設置，因陷阱不具目標專一性，有誤捕其他非目標動物可能，申請人要每天檢視。

農民若發現抓到非目標動物中陷阱，未受傷者應即刻釋放，若受傷應即時通報縣府處理，以兼顧保護農作物不受損及野生動物不受害。