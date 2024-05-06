桃園市民卡App停擺1年 2.0版8月上線

桃園市民卡發行量全國第一，App服務卻停擺整整1年。多位民代質疑，市府稱要開發新版本卻進度牛步，市民卡特約商店也不斷減少，負評聲浪四起。市府智慧發展委員會回應，全新的市民卡2.0預計8月重新上線，年底前逐步擴增功能，讓市民享有虛實整合的相關應用，特約商店也會持續拓點，預計年底前增加至2000家。

桃園市民卡2015年9月發行至今逾190萬張，提供食衣住行消費優惠，去年底因合約到期未續約，提供消費優惠的特約商店銳減，不僅被怨卡片難用，連點入市民卡App也容易當機、功能少，挨批「愈來愈難用」。

智慧城鄉發展委員會今天到議會工作報告時，議員王珮毓批評，市長張善政上任至今，無論是市民卡優惠或App都失能，市民抱怨連連，市府多次推託稱會改版升級，至今卻毫無作為。

議員陳韋曄、張桂綿也說，市府開發的手機應用程式中，市民卡App下載次數為第二高，網路評價卻只剩2顆星，呼籲市府檢討改善。

議員謝美英、楊朝偉、林政賢表示，相較桃園市民卡App進度停擺，其他直轄市已建立「台北通」及「台中通」等數位平台，結合卡證、場館優惠、帳單查繳、市政服務等功能，建議市府也應發展出自己的「桃園通」。

智發會主委吳肇銘回應，市民卡App因經歷廠商更換，暫時停止更新，目前新廠商已針對新的服務內容設計，市民卡2.0預計將涵蓋數位市民卡、整合市民服務、消費優惠、參加市府集點活動等4大功能。

吳肇銘表示，相關服務預計8月上線，新版App將可讓民眾透過手機進出場館；參加市府舉辦的體育、藝文、減碳環保等推廣活動，可累積「桃園點」，換取獎品或特定優惠；也將整合市政訊息、活動、福利、申辦、服務等功能；年底前會再針對孕婦、長輩等不同族群提供客製化整合服務，盼達到真正的便民。