新竹招募善心寄養家庭 邀年滿25歲、有穩定收入者加入

為號召更多的善心家庭投入寄養家庭工作，今天上午新竹縣、市政府與新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會；縣府社會處表示，未來將持續提供定期訓練、適時喘息服務、補助團體傷害險及健康檢查，並辦理寄養家庭聯誼暨座談會，增進親職能力及自我照顧，提昇整體服務品質。

新竹縣、市政府共同委託台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理寄養家庭服務近35年，目前新竹縣市共有52戶在職寄養家庭，提供約47名安置兒少家的溫暖與照顧。

縣長楊文科感佩新竹家扶中心與所有寄養家庭對新竹縣市兒少的付出及貢獻，力邀愛心民眾加入寄養家庭行列；趁母親節來臨前夕，他也祝福寄養家庭媽媽們母親節快樂。

新竹家扶中心指出，擔任寄養家庭父母需要滿25歲、國中以上學歷，且須有穩定收入。除了雙親家庭可加入寄養家庭行列外，若是喪偶、離婚但有照顧孩子經驗者，也可擔任寄養家庭。若具備護理師、醫療人員或教師等與孩童照顧相關的背景，則區分為專業寄養家庭，負責更需要專業照顧的孩童。

縣府社會處也表示，有意願成為寄養家庭者，請於5月15日前向家扶中心報名(03-5678585寄養組)，5月25日上午9點30分將舉辦招募說明會，針對寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等內容完整介紹。