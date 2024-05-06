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新竹縣、市首度攜手合作 共同代言行銷庇護工場禮盒

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣、市今年首次攜手合作，共同代言行銷庇護工場禮盒，縣長楊文科（中）籲請社會各界多多支持身心障礙朋友，能優先選購新竹縣、市庇護工場產品做為母親節禮物。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣、市今年首次攜手合作，共同代言行銷庇護工場禮盒，縣長楊文科（中）籲請社會各界多多支持身心障礙朋友，能優先選購新竹縣、市庇護工場產品做為母親節禮物。 圖／新竹縣政府提供

為迎接溫馨母親節到來，新竹縣、市首次攜手合作，共同代言行銷庇護工場禮盒，由縣長楊文科和市長高虹安拍攝影片，向民眾介紹「媽媽我愛妳．幸福庇護禮」的母親節禮盒，鼓勵大家踴躍訂購庇護母親節產品，用實際行動來肯定這些天使們的努力。

新竹縣長楊文科表示，目前已有54位庇護員工在縣內4間庇護工場工作，提供餐飲、餅乾、肥皂、麵包、果乾及咖啡等商品及服務，這次針對母親節活動更是嚴選了「幸福仰望」、「晶鑽禮盒」及「甜心夏威夷」等優質商品，籲請社會各界多多支持身心障礙朋友，能夠優先選購新竹縣、市庇護工場產品做為母親節禮物。

縣府勞工處指出，新竹縣、市庇護工場首次合作母親節行銷，讓每份禮不僅僅是對母親的溫馨祝福，更是庇護員工的真心誠意，相信透過更多的合作和分享，能將善良與關懷擴散到每一個角落。歡迎民眾至中華郵政「i郵購」公益採購，輸入「媽媽我愛妳．幸福庇護禮」關鍵字，即可訂購庇護好禮送至母親手中，共度溫馨佳節。

庇護工場 新竹 楊文科 母親節 高虹安

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