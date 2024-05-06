產業發展能引進人口？ 監委關切竹南頭份空屋率、正視少子化危機

苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮人口此消彼長，監委葉大華、施錦芳今天巡察縣府，提醒觀察竹南、頭份人口移入及產業需求，避免過於樂觀，此外，縣治所在地苗栗市的邊緣化，也要正視因應。

今年4月頭份人口10萬6680人，竹南首度突破9萬人，苗市8萬6263人，苗北雙城持續發展，葉大華、施錦芳今天巡察縣府，指定「新竹科學園區人口外溢之因應對策」，縣府秘書長陳斌山率團隊簡報。

葉大華、施錦芳表示，現在許多年輕人不婚、不生，苗栗雖有桃竹苗大矽谷計畫加持，儲備產業園區的規畫，但自動化的製程，產業的需求及到底引進多少人口？都要持續觀察，避免淪為炒作房地產，空屋率居高不下的狀況。此外，苗栗市人口已經落居老三，好在有縣府在撐，縣府也要正視苗栗市被邊緣化，並拿出相關對策。

葉、施並提醒，竹南、頭份人口移入，推動社會住宅部分，低的樓層納入社會福利團體或設施進駐，便利民眾利用，另，總量管制學校部分，必須考量特殊生就近就學需求，設校增班同時，也要避免擠壓到學生的活動空間。

縣府教育處長葉芯慧、工商發展處副處長吳俊賢等人表示，產業園區爭取納入大矽谷，先提報鄰近竹南科學園區的公義路以西的3、400公頃土地，由中央核定，縣府會全力配合，不會過於樂觀。

他們說，學區人口增加，113學年度新生總量管制學校頭份國中、照南國中及信義國小，特殊生比序會列為優先，保障就近入學，至於設校增班的規畫，包括竹南、大同、興華高中，113學年度各增1班，興華116學年度再增1班。