桃園大溪50年老市場排水堵塞陳情 議員會勘解決攤商笑了

桃園市大溪第一公有市場最近排水不通，加上市場旁民權路外側水溝堵塞，造成市場內水溝排放惡臭、汙水溢出，影響攤商生意，向市議員陳治文陳情求助，陳治文今天上午表示，經與大溪區公所等單位會勘，由區公所疏通堵塞改善汙水積水，區公所允諾未來每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒，改善市場環境衛生。

大溪區長徐景揚表示，大溪第一公有市場為傳統老市場，區公所負責市場內排水溝，這次未料因為市場外側水溝堵塞無法排水，造成市場內側水溝汙水無法排出，經與議員會勘處理，區公所工務課將與清潔隊合作，請包商徹底疏通市場外水溝及市場內清溝和消毒，盡快解決市場內積水影響攤商生意，未來區公所每月固定進行市場內清溝和病媒蚊消毒工作，維護市場清潔衛生。

大溪第一公有市場位於大溪中央路、民權路口旁，迄今有50多年歷史，該市場自治會理事長藍由淞表示，該傳統市場為早市市場、下午休市，目前市場內攤商約30多攤位，許多老攤商退休後，租給攤商做生意，有的市場攤位變成儲放東西，反而外圍攤商不少，因為市場水溝密閉，這次是攤商反映攤位出汙水髒臭，影響做生意，經陳治文會勘，區公所同意派人清溝改善後，市場將固定清溝和消毒，因該市場外圍攤商多，交通壅塞，希望警方宣導取締。