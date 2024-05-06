陽明交大六家古蹟群蓋樓雖暫緩 砲火今延燒到議會

新竹縣議會第20屆第三次定期會今天開議，對於日前吵得沸沸揚揚的交通大學客家文化學院蓋商辦大樓爭議，校方最後以暫緩開發而暫時落幕。縣議員林碩彥認為古蹟群蓋廠辦，貽笑大方，質詢縣府態度到底如何？縣長楊文科表示，目前縣府尚未接獲該開發案計畫，未來若校方有提出申請，將依法辦理相關審查。

縣文化局也表示，有關陽明交通大學將於公園段校地與群聯電子合作興建產學合作大樓的計畫，據悉日前在校務基金管理委員會、校務發展委員會已通過，但尚未通過校務會議，因此目前並未定案。

因該基地緊鄰縣內珍貴的六家老屋群，其中包含有竹北問禮堂、竹北林家祠、竹北六張犁大夫第等共6處古蹟與歷史建築，具高度文化資產價值。會持續關注本案，未來如確有相關建築規畫，將依文資法規辦理審查。

林碩彥指出，縣府對於客家文化園區的林家古蹟群規畫消極，導致東平里問禮堂2007年登錄為歷史建築後，至今遲未完成修繕。