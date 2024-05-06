快訊

中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

從人生勝利組變職場鬼見愁 常春藤名校生出了什麼事？

常吃油炸、燒烤恐致身體老化 多吃這些食物可以抗糖化終產物

牛埔溪管理權責不明 竹北市新港里民憂作物泡湯

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
竹北市公所為避免溪水暴漲危害新港里居民及作物，繼去年辦理小型工程後，近日再次先行辦理水道疏濬作業，緩解當地隱患。圖／竹北市公所提供
竹北市公所為避免溪水暴漲危害新港里居民及作物，繼去年辦理小型工程後，近日再次先行辦理水道疏濬作業，緩解當地隱患。圖／竹北市公所提供

汛期即將來臨，新竹縣牛埔溪因管理權責遲未釐清，整治問題令人憂心！為避免溪水暴漲危害新港里居民及作物，竹北市公所繼去年辦理小型工程後，近日再次先行辦理水道疏濬作業，緩解當地隱患。

竹北市長鄭朝方表示，牛埔溪當地人稱為白地粉圳，為新竹縣水路，因新竹縣政府與中央未釐清權責，因此長期受到忽視。針對牛埔溪權責問題，去年2月間與縣府聯繫會報中進行討論，會中決議由市公所先以小型工程因應即將到來的汛期，後續整治工程將由縣府處理。

鄭朝方進一步說明，牛埔溪生長大量水筆仔，綿延約1公里長，雖是河口常見植物，但新港里長戴章興反應，正由於數量過於龐大才會造成排水遲滯，影響農田排水道導致作物泡湯，農民苦不堪言，更甚者恐將危害當地居民生命財產安全。

公所在權管單位尚未定案前，以市民安全為優先考量，今年將再度辦理疏伐水筆仔的小型工程，避免汛期衍生的各類問題。不過，疏伐水筆仔僅能解燃眉之急，並非長久之計，將持續與縣府商議，也請主管機關以民眾福祉為優先，讓整治牛埔溪案及早塵埃落定

北市 新竹 鄭朝方

延伸閱讀

樹根隆起絆倒學童 竹縣2400萬改善竹北國小「通學廊道」今動工

汛期防洪備戰！ 陳其邁率水利團隊視察美濃滯洪池

桃園4派出所工程進度落後 警察局長：最快7、8月完工

新竹縣議員補選確定藍白合 劉名揚宣布退出選舉

相關新聞

藍花楹花開 苗栗造橋已故前鄉長黃純德遺願美麗初現

苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德...

苗栗還地於民 頭份3案公保地解編

苗栗縣都市計畫公共設施保留地解編「還地於民」，縣府首波擇定頭份3案10.88公頃學校、公園等用地解編，公辦市地重劃變更為...

牛埔溪管理權責不明 竹北市新港里民憂作物泡湯

汛期即將來臨，新竹縣牛埔溪因管理權責遲未釐清，整治問題令人憂心！為避免溪水暴漲危害新港里居民及作物，竹北市公所繼去年辦理...

樹根隆起絆倒學童 竹縣2400萬改善竹北國小「通學廊道」今動工

新竹縣政府為提升竹北國小校園周邊人行環境，提案「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，總經費2400餘萬元，改善工程今天正式...

無預警停電半月20次 桃園氣炸

桃園半個多月來停電20次，成為停電重災區，前天和昨天不到22小時又3度停電，加上新北市林口區，逾1萬2000戶受影響。桃...

桃園罷免里長3起 1補選 1成案 1連署

桃園市地方自治史上第一件里長罷免案3月底投票通過，中壢區石頭里長將在6月8日補選。無獨有偶，桃園區長美里里長林秀貞罷免案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。