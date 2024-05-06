牛埔溪管理權責不明 竹北市新港里民憂作物泡湯
汛期即將來臨，新竹縣牛埔溪因管理權責遲未釐清，整治問題令人憂心！為避免溪水暴漲危害新港里居民及作物，竹北市公所繼去年辦理小型工程後，近日再次先行辦理水道疏濬作業，緩解當地隱患。
竹北市長鄭朝方表示，牛埔溪當地人稱為白地粉圳，為新竹縣水路，因新竹縣政府與中央未釐清權責，因此長期受到忽視。針對牛埔溪權責問題，去年2月間與縣府聯繫會報中進行討論，會中決議由市公所先以小型工程因應即將到來的汛期，後續整治工程將由縣府處理。
鄭朝方進一步說明，牛埔溪生長大量水筆仔，綿延約1公里長，雖是河口常見植物，但新港里長戴章興反應，正由於數量過於龐大才會造成排水遲滯，影響農田排水道導致作物泡湯，農民苦不堪言，更甚者恐將危害當地居民生命財產安全。
公所在權管單位尚未定案前，以市民安全為優先考量，今年將再度辦理疏伐水筆仔的小型工程，避免汛期衍生的各類問題。不過，疏伐水筆仔僅能解燃眉之急，並非長久之計，將持續與縣府商議，也請主管機關以民眾福祉為優先，讓整治牛埔溪案及早塵埃落定
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