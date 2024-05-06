藍花楹花開 苗栗造橋已故前鄉長黃純德遺願美麗初現

苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德堅持「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」，打造「最美的道路」的遺願。

台13甲線造橋鄉豐湖村路段1.6公里，2014年10月截彎取直的新路段通車，香格里拉樂園的舊路車流變少，黃純德2018年擔任鄉長時，鄉公所取得撥用成村里道路，地方爭取前瞻計畫總經費4000萬元，營造好客綠色廊道。

好客綠色廊道2018年12月動工典禮時，黃純德特別強調「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」的理念，讓在場人士記憶猶新，1.6公里舊路4線道，減縮成2線道，設置連續性綠帶、行人步道與自行車專用車道，沿途種445棵喬木，每400公尺1區，分別種藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃金風鈴木，凸顯客家花布意象，打造4季不同景致最美的道路。