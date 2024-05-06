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藍花楹花開 苗栗造橋已故前鄉長黃純德遺願美麗初現
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德堅持「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」，打造「最美的道路」的遺願。
台13甲線造橋鄉豐湖村路段1.6公里，2014年10月截彎取直的新路段通車，香格里拉樂園的舊路車流變少，黃純德2018年擔任鄉長時，鄉公所取得撥用成村里道路，地方爭取前瞻計畫總經費4000萬元，營造好客綠色廊道。
好客綠色廊道2018年12月動工典禮時，黃純德特別強調「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」的理念，讓在場人士記憶猶新，1.6公里舊路4線道，減縮成2線道，設置連續性綠帶、行人步道與自行車專用車道，沿途種445棵喬木，每400公尺1區，分別種藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃金風鈴木，凸顯客家花布意象，打造4季不同景致最美的道路。
藍花楹目前綻放，雖還沒有連成紫色花海，但已是初現美麗，一些路人認為假以時日，將蔚為美景，也勾起對黃前鄉長行誼的緬懷，黃前鄉長在地方經營派報工作數十年，過去都親自在清晨送報，2010年補選上任鄉長後，清晨送報的工作才交給家人，當鄉長初期偶而也插花客串「鄉長送報生」，深入各個角落，人與事都熟稔，也傳地方佳話，2021年10月因病過世。
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