快訊

網傳疑遇襲影片！澳洲女議員自家選區遭下藥性侵 稱受害人不止一名

公司電腦還在用Windows XP是老闆摳？內行曝無奈：並非省錢才不換

4支4轟垮勇士！大谷加盟道奇首次單場雙響砲 本季10轟並列大聯盟第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍花楹花開 苗栗造橋已故前鄉長黃純德遺願美麗初現

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影

苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德堅持「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」，打造「最美的道路」的遺願。

台13甲線造橋鄉豐湖村路段1.6公里，2014年10月截彎取直的新路段通車，香格里拉樂園的舊路車流變少，黃純德2018年擔任鄉長時，鄉公所取得撥用成村里道路，地方爭取前瞻計畫總經費4000萬元，營造好客綠色廊道。

好客綠色廊道2018年12月動工典禮時，黃純德特別強調「別人拓路砍樹，我們要縮路種樹」的理念，讓在場人士記憶猶新，1.6公里舊路4線道，減縮成2線道，設置連續性綠帶、行人步道與自行車專用車道，沿途種445棵喬木，每400公尺1區，分別種藍花楹、花旗木、大花紫薇、黃金風鈴木，凸顯客家花布意象，打造4季不同景致最美的道路。

藍花楹目前綻放，雖還沒有連成紫色花海，但已是初現美麗，一些路人認為假以時日，將蔚為美景，也勾起對黃前鄉長行誼的緬懷，黃前鄉長在地方經營派報工作數十年，過去都親自在清晨送報，2010年補選上任鄉長後，清晨送報的工作才交給家人，當鄉長初期偶而也插花客串「鄉長送報生」，深入各個角落，人與事都熟稔，也傳地方佳話，2021年10月因病過世。

苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影
苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德的行誼。記者范榮達／攝影

綠色 鄉長

延伸閱讀

苗栗還地於民 頭份3案公保地解編

苗栗公設解編還地於民 首波公辦市地重劃頭份10.88公頃

苗栗三義停業民宿2間房凌晨付之一炬 4名移工及時逃出

都四訪了！苗栗「馬那邦山」 眼前美景令人永生難忘

相關新聞

藍花楹花開 苗栗造橋已故前鄉長黃純德遺願美麗初現

苗栗縣造橋鄉豐湖村台13甲線（尖苗公路）舊路「造橋好客綠色廊道」，藍花楹路樹目前花開美麗，讓人緬念造橋鄉已故前鄉長黃純德...

苗栗還地於民 頭份3案公保地解編

苗栗縣都市計畫公共設施保留地解編「還地於民」，縣府首波擇定頭份3案10.88公頃學校、公園等用地解編，公辦市地重劃變更為...

無預警停電半月20次 桃園氣炸

桃園半個多月來停電20次，成為停電重災區，前天和昨天不到22小時又3度停電，加上新北市林口區，逾1萬2000戶受影響。桃...

桃園罷免里長3起 1補選 1成案 1連署

桃園市地方自治史上第一件里長罷免案3月底投票通過，中壢區石頭里長將在6月8日補選。無獨有偶，桃園區長美里里長林秀貞罷免案...

桃園3區3205戶晚間停電近一小時！ 台電曝原因：這故障

台電桃園區營業處表示，今晚8時55分因電纜肘型端頭故障，導致桃園市八德、大溪及平鎮3區部分地區共3205戶停電，台電獲報...

一天內三度停電！桃園3區3205戶受影響 台電搶修中「半月已逾20次」

桃園市繼大園區、中壢區、龜山區，今晚8時55分，八德區、大溪區、平鎮區又發生停電。這也是桃園市24小時內第三度停電。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。