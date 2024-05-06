桃園罷免里長3起 1補選 1成案 1連署

桃園市地方自治史上第一件里長罷免案3月底投票通過，中壢區石頭里長將在6月8日補選。無獨有偶，桃園區長美里里長林秀貞罷免案連署通過，選委會近日公告成案，也將在6月8日投票，龜山區文青里里長謝嘉仁也被發起罷免，里內正進行第2階段連署，罷免里長行動接二連三，引起地方關注。

桃園市選委會主委、副市長蘇俊賓說，尊重市民選舉和罷免的權利，然而過低的罷免門檻，會讓選舉較激烈的地區不斷上演「報復性罷免」的循環；會建議中選會通盤考量檢討選罷法，不論是成立罷免條件，或現有的投票人數門檻，盼建立較完整穩定的制度。

中壢區石頭里里長王子林3月底遭罷免不久，桃園區長美里張姓里民也對里長林秀貞提出罷免並完成連署，6月8日投票。

罷免理由書指林秀貞為「幽靈里長」，有緊急事件或需里長開立證明時找不到人，也無法即時處理里務，另於選舉期間允諾鄰長職位，選後1年就因個人好惡頻換鄰長，嚴重影響里務推動。

林秀貞昨說，自己辭去市府水務局公職，沒經營副業，桃園區中山路及博愛路都設有里辦公處室，里民一定找得到；並強調里長換人當然會換鄰長，才能找到得力助手協助，若外界再散播不實言論，里辦一定提告。

龜山區文青里里長謝嘉仁也被提罷免，提案人發出「尋人啟事」，認為里長對里內不熟悉、只服務有投票給他的人等，目前進入第2階段連署。謝嘉仁低調回應「不予置評」。