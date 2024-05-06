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無預警停電半月20次 桃園氣炸

聯合報／ 記者朱冠諭曾增勳／桃園報導

桃園半個多月來停電20次，成為停電重災區，前天和昨天不到22小時又3度停電，加上新北市林口區，逾1萬2000戶受影響。桃園市民抱怨「受夠了」、「是桃園人沒繳費，還是台電懲罰桃園人？」市議員凌濤也質疑停電高度集中桃園，到底有無隱情，並呼籲市長張善政與在地6席立委向中央爭取具體補償方案。

「重點是不要再發生，4月16日至今千戶以上無預警大停電就17次，到底原因是什麼？」桃園市府表示，台電不能迴避系統性或結構性原因的可能性，已邀台電提出合理說明和解釋。

市府還說，台電應有計算補償方案，市民也反映，無預警停電與電壓不足恐造成電器損耗或故障，衍生的成本不應由民眾承擔，台電及掌管電力的經濟部須正視。

桃園市停電不斷，前天深夜11時44分先是大園、中壢區2779戶停電，凌晨0時54分復電。龜山區及新北市林口區昨晨6時5分又有6627戶停電，7時30分全數復電，台電解釋是因「電纜故障」兩度停電。但昨晚8時55分，八德、大溪和平鎮區又停電，影響3205戶。

22小時不到停電3次，多達1萬2611戶受影響，在體感近30度情況下，引爆民眾怒火。國民黨桃園市議員凌濤說，台電對桃園頻繁停電已有至少7種說法，包括饋線跳脫、樹竹觸碰、小環路線路故障、沿海地區鹽塵害，及架空高壓線路斷線、蛇害等，就是不承認缺電。

凌濤質疑，其他縣市就不會有這些問題？難道桃園是選好的，還是電網極致脆弱，建置更新時跳過桃園？過去用電緊繃，石門水庫水力發電全力支援，如今大潭電廠又有2個新機組要上線，停電卻都停在桃園，情何以堪，應給桃園人一個交代。

台電昨表示，多因設備故障及外力因素所致，也重申配電事故和電源不足是兩件事，不應混為一談，若是缺電所致，無法經由搶修快速復電。面對事故停電，台電第一時間趕赴現場投入搶修，也已多次說明事故狀況及發生原因，盼勿混淆視聽。

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