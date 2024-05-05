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「給護理師錢太少」桃副市長王明鉅喊話 請新政府改革健保

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市優良暨資深護理人員表揚，副市長王明鉅喊話改革健保，多給付醫事人員薪資。記者曾增勳/攝影
桃園市優良暨資深護理人員表揚，副市長王明鉅喊話改革健保，多給付醫事人員薪資。記者曾增勳/攝影

桃園市慶祝5月12日國際護理師節，今天提前辦理優良暨資深護理人員表揚大會，面對基層護理師爭取加薪留人訴求，醫師出身的副市長王明鉅向520將上任的新政府喊話、表示，台灣健保制度好，「但把太多錢拿去買藥，給護理師的錢太少」，護理人員站在醫療第一線非常辛苦，希望健保制度將更多的錢花在醫事人員給付，改革健保制度。

桃園市現有1萬7000名執業護理人員，市政府衛生局與桃園市護理師護士公會提前慶祝護理師節，今年全市優良暨資深護理人員表揚名額從150人增加為200人，包括臨床組133人、社區組47人、研究組5人及長期照顧組15人，王明鉅頒獎表揚、感謝護理人員長年堅守崗位為市民身心健康把關，提供優質醫療服務，土地公文化教育基金會也為優良護理人員提供禮券500元表達感謝。

受表揚的觀音區衛生所35年資深護理師蔡紅秋，自醫院加護病房護理師轉任衛生所服務後，她曾見媽媽帶小孩打疫苗，看見孩子身上瘀青傷痕，意外探詢到媽媽拿棍子毆打孩子，預防兒虐事件發生。她說，擔任護理師需有敏銳度及反應能力，在第一線需承受病患及家屬負面情緒，工作壓力大，很難兼顧家庭，在薪資結構等因素造成護理人力極度短缺，但是護理工作具有使命感及榮譽感，鼓勵更多人加入護理工作。

王明鉅表示，台灣的健保制度好，但是把太多錢拿去買藥，給護理師的錢太少，醫療人員最重要使命不是看病，而是讓民眾不要生病，「生病生小病，小病不變大，大病不致命」，關鍵就是護理人員平日的衛教工作，桃園很多家醫院因護理師不足，病床沒有開滿，健保制度將更多的錢花在醫事人員給付，護理人員是基層最辛苦的人，有護理人員才有未來，他希望即將上任的新政府把基層心聲聽進去，從健保制度開始改起。

觀音區衛生所資深護理師蔡紅秋（見圖）長期護師工作獲表揚，曾因孩子瘀青預防一起兒虐事件。記者曾增勳/攝影
觀音區衛生所資深護理師蔡紅秋（見圖）長期護師工作獲表揚，曾因孩子瘀青預防一起兒虐事件。記者曾增勳/攝影

健保 衛生所 護理師

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