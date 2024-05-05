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骨牌效應？桃市長美里長罷免案成案 還有1里連署中

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區長美里里長林秀貞罷免案日前連署成案，龜山區文青里里長謝嘉仁也被發起罷免，里內正進行第2階段連署。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片
桃園市桃園區長美里里長林秀貞罷免案日前連署成案，龜山區文青里里長謝嘉仁也被發起罷免，里內正進行第2階段連署。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片

桃園市首件里長罷免案通過後，各地開始醞釀里長罷免行動，其中，桃園區長美里里長林秀貞罷免案連署成案，將於6月8日舉行投票，龜山區文青里里長謝嘉仁也被發起罷免，里內正進行第2階段連署。

中壢區石頭里里長王子林3月底遭罷免，是桃園地方自治史上第1件里長罷免案。事隔未久，桃園區長美里張姓里民也對里長林秀貞提出罷免並完成連署，選委會日前公告成案，預計6月8日投票，依選罷法規定，罷免案投票要過關，有效票須多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。第3屆桃園市里長選舉，長美里選舉人數為978人。

罷免理由書指林秀貞為「幽靈里長」，設籍長美里卻不住轄內，未設里辦公處，有緊急事件或需里長開立證明時找不到人，也無法即時處理里務，另於選舉期間允諾鄰長職位，選後1年就因個人好惡頻換鄰長，嚴重影響里務推動，亦未善盡政府資源照顧里內老弱病殘等。

林秀貞今早受訪表示，她辭去市府水務局公職，沒經營其他副業；她的2處里辦公室分別在桃園區中山路及博愛路，里民一定找得到，她還委託廠商製作各類QRCode，協助里民掌握第一手資訊；里長換人當然會換鄰長，才能找到得力助手協助里內工作，若外界再散播不實言論，里辦一定提告。

同樣被提罷免的龜山區文青里里長謝嘉仁，提案人發出「尋人啟事」，認為里長對里內不熟悉、只服務有投票給他的人等，目前正進行第2階段連署。

依選罷法規定，罷免案連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，第3屆桃園市里長選舉，文青里選舉人數為7897人，連署門檻應達790人才能成案。謝嘉仁則低調回應「不予置評」。

桃園 罷免

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