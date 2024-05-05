新竹縣竹北市縣治停車場綜合大樓內因有賣場家樂福，民眾購物時都會將車輛停放於此。不過近來民眾發現，自4月3日花蓮地震後，家樂福1樓轉角牆面從地板到天花板裂出一條大裂痕，且寬超過3公分，還有水泥剝落，不遠處牆壁也有多處龜裂，讓購物的人「心驚驚」。新竹縣交旅處表示，經鑑定建物安全無虞，後續再辦理耐震鑑定及補強措施。

有民眾在臉書社團「竹北大小事」貼文指出，逛竹北某大賣場，下手扶梯看到右手邊牆壁有裂痕，而且不只一條，裂痕的地方是從下往上延伸，最高點裂口比最下面還要大，並提醒「大家逛的時候要注意一下」。有網友留言：「停車場一路開上去，牆體也有很多橫向裂痕，看起來有點恐怖」，也有網友貼出韓國三豐百貨店倒塌事故提醒大家。

竹北市民代表游雅婷也表示，前陣子地震頻傳，地震引發的災害除了建築物倒塌外更嚴重的是管道破裂引發火災。家樂福商場為竹北市民主要的採買中心，建請縣府盡快完成修復，以民眾的安全為第一優先。

新竹縣交通旅遊處表示，自從403花蓮地震後，縣府陸續檢視橋梁道路等公共設施安全，其中現址家樂福賣場的縣治停車場綜合大樓是縣有財產，交旅處震後即請技師針對整棟大樓做了安全評估，梁柱確認均未受損，經鑑定建物安全無虞，也做相關安全鑑測報告，後續縣府將再辦理耐震鑑定及補強措施。

新竹縣交旅處表示，目前已發包「縣治停車場建築物維修改善工程案」，工程總發包費約4373萬元，今年4月底開工，預計今年9月底完成，工程包括屋頂防漏、停車場地坪整修及標線、消防及機電設備更新維護等。