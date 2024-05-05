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民眾購物心驚…竹北縣治停車場牆面多龜裂 縣府將補強

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市縣治停車場綜合大樓裂縫從地板延伸至天花板。圖／取自臉書竹北大小事
竹北市縣治停車場綜合大樓裂縫從地板延伸至天花板。圖／取自臉書竹北大小事

新竹縣竹北市縣治停車場綜合大樓內因有賣場家樂福，民眾購物時都會將車輛停放於此。不過近來民眾發現，自4月3日花蓮地震後，家樂福1樓轉角牆面從地板到天花板裂出一條大裂痕，且寬超過3公分，還有水泥剝落，不遠處牆壁也有多處龜裂，讓購物的人「心驚驚」。新竹縣交旅處表示，經鑑定建物安全無虞，後續再辦理耐震鑑定及補強措施。

有民眾在臉書社團「竹北大小事」貼文指出，逛竹北某大賣場，下手扶梯看到右手邊牆壁有裂痕，而且不只一條，裂痕的地方是從下往上延伸，最高點裂口比最下面還要大，並提醒「大家逛的時候要注意一下」。有網友留言：「停車場一路開上去，牆體也有很多橫向裂痕，看起來有點恐怖」，也有網友貼出韓國三豐百貨店倒塌事故提醒大家。

竹北市民代表游雅婷也表示，前陣子地震頻傳，地震引發的災害除了建築物倒塌外更嚴重的是管道破裂引發火災。家樂福商場為竹北市民主要的採買中心，建請縣府盡快完成修復，以民眾的安全為第一優先。

新竹縣交通旅遊處表示，自從403花蓮地震後，縣府陸續檢視橋梁道路等公共設施安全，其中現址家樂福賣場的縣治停車場綜合大樓是縣有財產，交旅處震後即請技師針對整棟大樓做了安全評估，梁柱確認均未受損，經鑑定建物安全無虞，也做相關安全鑑測報告，後續縣府將再辦理耐震鑑定及補強措施。

新竹縣交旅處表示，目前已發包「縣治停車場建築物維修改善工程案」，工程總發包費約4373萬元，今年4月底開工，預計今年9月底完成，工程包括屋頂防漏、停車場地坪整修及標線、消防及機電設備更新維護等。

新竹縣議員朱健銘表示，雖然縣府表示經鑑定該建物安全無虞，但民眾看到梁柱裂縫這麼大，採買購物時難免心驚，希望縣府盡快完成補強，同時也提供相關耐震鑑定報告，讓民眾購物時更安心。此外，該停車場消防安檢缺失部分，他也會持續監督，要求盡快改善。

位於竹北市縣治停車場綜合大樓內的樂福是竹北市民採買的購物中心，其人流、車流量大。記者黃羿馨／攝影
位於竹北市縣治停車場綜合大樓內的樂福是竹北市民採買的購物中心，其人流、車流量大。記者黃羿馨／攝影
竹北市縣治停車場綜合大樓牆壁也有多處龜裂。圖／取自臉書竹北大小事
竹北市縣治停車場綜合大樓牆壁也有多處龜裂。圖／取自臉書竹北大小事
近來民眾發現，竹北市縣治停車場綜合大樓自4月3日花蓮地震後，家樂福1樓轉角牆面從地板到天花板裂出一條大裂痕，且寬超過3公分、水泥剝落，不遠處牆壁也有多處龜裂。圖／取自臉書竹北大小事
近來民眾發現，竹北市縣治停車場綜合大樓自4月3日花蓮地震後，家樂福1樓轉角牆面從地板到天花板裂出一條大裂痕，且寬超過3公分、水泥剝落，不遠處牆壁也有多處龜裂。圖／取自臉書竹北大小事

停車場 家樂福 新竹

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