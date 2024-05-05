雜草長得快…竹市公園綠地認養率僅4成 議員盼提高誘因

新竹市公園、綠地眾多，但民眾、企業及社團單位完成認養率僅4成，大多仰賴市府管理維護。議員林彥甫指出，公園、綠地認養率過低，導致髒亂、雜草叢生，且認養單位1年獎勵金連2千元都不到，盼給予市民合理的報酬，提升認養率。新竹市城銷處表示，將研議可行性誘因，如頒發感謝狀、增加企業形象物資等，提高認養率。

新竹市議員林彥甫指出，北區大湳雅公園歷經3年改造後正式啟用，但迄今未有企業或民眾認養，剛開放初期雜草叢生，也因占地5公頃，管理維護艱辛，原本2至3月才除一次草，經過他反應才增加除草頻率為1個半月1次，但因市府工務負擔重，平時的維護清潔還需仰賴認養單位維護監督。

林彥甫指出，竹市還有許多公園、綠地無人認養，導致雜草叢生、環境髒亂，但認養獎勵金市府每年僅編列不到2萬元，等於1個認養單位每年拿不到2千元，認為每個認養單位，至少每年要給予3至5千才合理，盼提高認養獎勵金制度，給予市民合理的報酬，提升認養率。

林彥甫表示，除了提高認養獎勵金，也可增加其他誘因，像是湳雅公園對面的企業大魯閣湳雅廣場，就非常有意願想認養湳雅公園，但希望能給予優先借用的權利等，如此都是提高認養率的做法。

新竹市城銷處表示，新竹市公園綠地環境清潔委由清潔人員、廠商或認養單位進行維護工作，經盤點民眾、企業及社團單位完成認養公園或綠地案件居4成，後續將研議可行性誘因，如頒發感謝狀、企業社會價值ESG永續經營—社會環境、增加企業形象物資，以提高認養率。

至於大湳雅公園，城銷處說明，大湳雅公園為台大醫院所屬土地，因湳雅地區地狹人稠，採簡易綠美化規畫空曠舒適草地空間，供民眾不同用途使用。