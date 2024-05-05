竹市建華國中打造永續學苑

新竹市建華國中獲新竹市政府及教育部校園美感設計實踐計畫補助，今年7月將把閒置辦公廳舍改造成探討全球永續發展的主題教室「優里卡優課鬆學苑」，除了空間美化，也會擁有大量藏書。市長高虹安表示，期待新教室開創更多元形態的校園生活環境。

新竹市教育處表示，「優里卡優課鬆學苑」由市府出資380萬元、教育部出資100萬元共同打造，除有8千本以上藏書，還有可變化重組的家具及展示板，空間運用可以更靈活、更多元。此外，教室還會有大片落地窗，讓內部空間與外部校園環境互動銜接，擴大學習視野。

「優里卡優課鬆學苑」名稱取自英文「Eureka」，代表創意發想和找到解決辦法，建華國中校長蔡之浩表示教室未來將作發展專題與研究全球永續議題的重要場域，教育處長陳木金也希望教室1年能創2萬人次使用。

高虹安表示，建華國中經歷重重審查，從全國145所學校脫穎而出，實在不容易，期待透過設計思考導入，開創出更多元形態的校園生活環境，建立教育美感與創新能量。