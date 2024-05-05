聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗庇護工場員工 體驗旅宿明德水庫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府委外經營的水漾月明度假文旅近日招待阿昌清潔庇護工場員工住宿，縣府允諾若條件許可，將持續辦理同類型的關懷活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府委外經營的水漾月明度假文旅近日招待阿昌清潔庇護工場員工住宿，縣府允諾若條件許可，將持續辦理同類型的關懷活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣勞工育樂中心委外經營的水漾月明度假文旅，最近特別招待縣內阿昌清潔庇護工場十多名員工前去住宿體驗，讓身障者也能輕鬆參與旅遊，感受旅行的快樂；勞工及青年發展處表示，業者熱忱地安排這次體驗，讓大家在明德水庫的優美環境過夜，未來條件許可，將持續辦理，另外也鼓勵業者提供適合的工作機會。

水漾月明度假文旅位於明德水庫湖畔特定風景區內，有湖泊、岸島、綠林，並有環湖公路及126縣道旅遊路線，依山傍水，遊客可漫步山林水岸間，欣賞水庫的各種風情。

勞青處指出，縣內現有阿昌清潔庇護工場、為恭醫療財團法人附設哈比屋庇護工場，合計有20名員工，從事清潔、便利商店等工作。縣府輔導庇護工場希望員工經工作訓練體驗，能投入社會接受合適的工作和待遇，目前水漾月明度假文旅也聘用2名來自庇護工場的員工。

庇護工場 水庫

延伸閱讀

苗栗庇護工場員工明德水庫「過夜」 感受旅遊初體驗

影／驚悚！苗栗休旅車撞上外側左轉機車兩度起火 老婦騎士重傷不治

存骨本拚長高！苗栗國小跳繩大賽2000人參加

苗栗查獲「跨性別」性工作者染愛滋 籲尋芳客主動檢驗

相關新聞

新竹湖口現天坑 緊急灌漿填補

新竹縣湖口鄉成功路昨天驚現天坑，該路段為湖口通往新豐、新竹工業區重要幹道，縣府緊急拉封鎖線灌漿填補，拚明天上午復原通車；...

機捷轉轍器故障 維運挨轟出問題

機場捷運前天晚上因A16橫山站北上軌道轉轍器故障無法精準定位，負責營運的桃園捷運公司緊急斷電派員查看情況，造成7班列車誤...

桃警派出所強化防護 下月底完成

基隆市八堵分駐所2月底有男子開車撞進值班台，桃園市景福派出所3月遭歹徒持槍掃射衍生警匪駁火99槍，2場事件分別造成員警死...

苗栗庇護工場員工 體驗旅宿明德水庫

苗栗縣勞工育樂中心委外經營的水漾月明度假文旅，最近特別招待縣內阿昌清潔庇護工場十多名員工前去住宿體驗，讓身障者也能輕鬆參...

竹市建華國中打造永續學苑

新竹市建華國中獲新竹市政府及教育部校園美感設計實踐計畫補助，今年7月將把閒置辦公廳舍改造成探討全球永續發展的主題教室「優...

60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭女士與97歲的徐何錢妹女士與桃園市副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。