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桃警派出所強化防護 下月底完成

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市景福派出所3月遭歹徒持槍掃射，加上基隆八堵分駐所貨車衝撞事件殷鑑不遠，最後決定裝鋼梁和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影
桃園市景福派出所3月遭歹徒持槍掃射，加上基隆八堵分駐所貨車衝撞事件殷鑑不遠，最後決定裝鋼梁和防彈玻璃強化安全。記者陳俊智／攝影

基隆市八堵分駐所2月底有男子開車撞進值班台，桃園市景福派出所3月遭歹徒持槍掃射衍生警匪駁火99槍，2場事件分別造成員警死亡和槍傷，引發各界關注；桃園警方近日花70萬元在景福所門口加裝鋼梁和防彈玻璃，警察局長吳坤旭表示桃園另有50處派出所會有相關防護設施，作法不盡相同，但6月底都會完成。

另外，桃園市警局汰換老舊廳舍及新設派出所，有4處派出所原定去年底、今年初完工，但遲至目前都還沒驗收，事關地方治安，藍綠議員緊盯進度；警方表示，工程受新冠疫情缺工、國際原物料上漲影響推遲，已追加預算趕工，其中3處最快7、8月能啟用。

今年2月29日，基隆簡姓男子開貨車衝進八堵分駐所，釀員警1死1傷，警政署下令各縣市警局通盤檢討駐所安全。3月23日，桃園景福派出所也遭楊姓男子持槍掃射，大門強化玻璃被子彈貫穿裂成蜘蛛網紋，基層員警私下反映「怕死了」。

桃園市議員于北辰、王珮毓等人關心員警安全，分別在警察局工作報告時要求警局重視基層執勤安全，強化相關安全設備。

景福派出所門口裝上H型鋼梁防撞，待水泥基座穩固還會裝上防彈玻璃。吳坤旭表示，為防貨車衝撞事件重演，全桃園有51個派出所要加強防護措施，由於各派出所設計不同，強化作法也會不同，但都會在6月底前完成。

關於汰換老舊廳舍，議員林政賢、彭俊豪、李宗豪和陳雅倫等人呼籲警局加速；吳坤旭則回應龜山坪頂所、中壢仁愛所和桃園小檜溪所預計7、8月驗收啟用，觀音草漯所和楊梅分局則尚在規劃，會加速進程。

基隆 桃園 議員

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