60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭女士與97歲的徐何錢妹女士與桃園市副市長蘇俊賓一同切蛋糕慶祝。而68歲的李美雲女士60歲時慘遭詐騙600萬元買房錢，當時丈夫已經86歲，女兒2個出嫁、1個生病，她總共打了6份工一肩扛起家計，不過她樂觀面對生活，笑說自己是「台灣阿信」。

胡李鳳蘭17歲開始在大家庭生活，在子女相繼出生後，秉持禮貌與尊重的重要性教養孩子，讓子女及子孫們彼此感情融洽、情義相挺；徐何錢妹透過以身作則教育方式，教導子女為人向善，用正向樂觀的態度面對各種挑戰，並熱衷公益。

李美雲52歲退休後，持續在醫院、學校等單位擔任志工，並存有600萬元的買房基金，怎料假檢警告知她涉及綁票案，要交出存摺、提款卡及印章等，被騙走600萬當下看到存款歸零腿都軟了，周邊朋友也不可置信。

不過當時李美雲有86歲的丈夫要照顧，還有1個生病的女兒，她打6份工賣早餐、檳榔、收資源回收及打掃房子等維持家計，笑說自己是「台灣阿信」，幸好詐團遇到她，換做別人可能活不下去了，現在的她不僅樂觀更奉行活在當下的座右銘。

而今年85歲的黃春金，從小由媽媽帶大她和其他6個兄弟姐妹，因經濟困難，由老師資助她讀書並考上台北女子師範學校，之後到母校新屋國小任教，結婚後隨丈夫到中壢，於新街國小任教，職涯共40年。

黃春金學習太極拳，除了讓自己運動，也能有更好體態，從36年前開始於新街國小教大極拳至今至今，她笑說，現在身體還硬朗，會教到不能教為止。