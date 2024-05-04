快訊

PLG／林書豪破相濺血傷退 國王雖退攻城獅林書緯喊「不合理」

國人在美受表彰獲掛我國旗榮耀 他去信外交部遭冷回4字

60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，68歲的李美雲女士60歲時慘遭詐騙600萬元買房錢，當時丈夫已經86歲，女兒2個出嫁、1個生病，她總共打了6份工一肩扛起家計。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，68歲的李美雲女士60歲時慘遭詐騙600萬元買房錢，當時丈夫已經86歲，女兒2個出嫁、1個生病，她總共打了6份工一肩扛起家計。記者翁唯真／攝影

桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭女士與97歲的徐何錢妹女士與桃園市副市長蘇俊賓一同切蛋糕慶祝。而68歲的李美雲女士60歲時慘遭詐騙600萬元買房錢，當時丈夫已經86歲，女兒2個出嫁、1個生病，她總共打了6份工一肩扛起家計，不過她樂觀面對生活，笑說自己是「台灣阿信」。

胡李鳳蘭17歲開始在大家庭生活，在子女相繼出生後，秉持禮貌與尊重的重要性教養孩子，讓子女及子孫們彼此感情融洽、情義相挺；徐何錢妹透過以身作則教育方式，教導子女為人向善，用正向樂觀的態度面對各種挑戰，並熱衷公益。

李美雲52歲退休後，持續在醫院、學校等單位擔任志工，並存有600萬元的買房基金，怎料假檢警告知她涉及綁票案，要交出存摺、提款卡及印章等，被騙走600萬當下看到存款歸零腿都軟了，周邊朋友也不可置信。

不過當時李美雲有86歲的丈夫要照顧，還有1個生病的女兒，她打6份工賣早餐、檳榔、收資源回收及打掃房子等維持家計，笑說自己是「台灣阿信」，幸好詐團遇到她，換做別人可能活不下去了，現在的她不僅樂觀更奉行活在當下的座右銘。

而今年85歲的黃春金，從小由媽媽帶大她和其他6個兄弟姐妹，因經濟困難，由老師資助她讀書並考上台北女子師範學校，之後到母校新屋國小任教，結婚後隨丈夫到中壢，於新街國小任教，職涯共40年。

黃春金學習太極拳，除了讓自己運動，也能有更好體態，從36年前開始於新街國小教大極拳至今至今，她笑說，現在身體還硬朗，會教到不能教為止。

蘇俊賓今表示，每位獲表揚的模範母親均有著各自的生命故事，為家庭及社會貢獻良多，擔任母親的角色相當不容易，時間至少都達40年至80年以上，今日代表市府團隊表達祝賀及感謝，祝大家天天快樂。

桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭（右3）與97歲的徐何錢妹（右2）與桃園市副市長蘇俊賓（右4）一同切蛋糕慶祝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭（右3）與97歲的徐何錢妹（右2）與桃園市副市長蘇俊賓（右4）一同切蛋糕慶祝。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，今年85歲的黃春金（右）擔任教師期間，也在校教學生打太極。記者翁唯真／攝影
桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，今年85歲的黃春金（右）擔任教師期間，也在校教學生打太極。記者翁唯真／攝影

丈夫 子女 模範母親 蘇俊賓

延伸閱讀

只聞樓梯響？桃園議員批第二行政園區淪炒地皮工具

中央285億震災復原重建預算 桃園副市長蘇俊賓：忽略防災韌性

改善桃園南崁溪水質 氨氮削減設施5月啟動試運轉

國道2增桃園中路交流道？陳建仁聽簡報 議員批配套不足

相關新聞

新竹天坑能吞車 潛盾工程釀禍？台電懷疑連日大雨加地震才出事

新竹縣湖口鄉成功路今天上午突然驚現天坑，疑似台電潛盾挖掘作業造成，坑洞深達2公尺以上，已緊急灌漿回填，預計周一上午前恢復...

60歲時被騙600萬打6份工扛家計 她笑稱自己「台灣阿信」

桃園中壢今舉行模範母親表揚大會，共表揚78位辛勞的母親，其中高齡101歲的胡李鳳蘭女士與97歲的徐何錢妹女士與桃園市副市...

苗栗庇護工場員工明德水庫「過夜」 感受旅遊初體驗

苗栗縣勞工育樂中心委外經營的水漾月明度假文旅，最近特別招待縣內阿昌清潔庇護工場十多名員工前去住宿體驗，讓身障者也能輕鬆參...

新竹市建華國中獲美感設計合作 7月開始動工改造

新竹市建華國中從全國145所學校中脫穎而出，獲選為美感設計合作學校，將從7月暑假起動工改造，規畫將閒置的教師辦公室，重新...

機捷轉轍器異常遭批 桃捷：開發輔助設備強化監控

桃園機場捷運行控中心昨晚發現A16桃園市大園區橫山站轉轍器訊號異常，訊號顯示轉轍器沒到定位，隨即依照標準作業流程將軌道斷電，安排人員進入軌道區排除故障，接續引導列車慢速通過，確認無異狀後於恢復...

桃園4派出所工程進度落後 警察局長：最快7、8月完工

桃園市警局汰換老舊廳舍及新設派出所，有4處派出所原定去年底、今年初完工，但遲至目前都還沒驗收，事關地方治安問題，民眾關切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。