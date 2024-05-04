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新竹天坑能吞車 潛盾工程釀禍？台電懷疑連日大雨加地震才出事

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供
湖口信勢國小前出現天坑，目擊民眾稱小洞幾分鐘內就從輪胎大小，崩塌到能吞下整輛車。圖／竹縣府提供

新竹縣湖口鄉成功路今天上午突然驚現天坑，疑似台電潛盾挖掘作業造成，坑洞深達2公尺以上，已緊急灌漿回填，預計周一上午前恢復通車，雖台電否認與施工有關，懷疑是連日大雨加地震導致，不過新竹縣府工務處已要求台電於10天內提送潛盾路徑的透地雷達報告。

台電表示，目前無法確認與潛盾作業有關，因施工挖掘隧道位於地面下28公尺，且隧道內並未崩塌或滲水，但台電秉持義務協助，第一時間派員到場協助灌漿回填。台電解釋，現場潛盾作業是為挖掘隧道鋪設大潭電廠到梅湖變電站161KV地下電纜，挖掘斷面直徑約3.5公尺，雖暫時停工，但工程隧道並未受損。

新竹縣政府工務處表示，今天上午7時許接獲通報，在成功路與達生路口的路面突然產生坑洞，工務處與相關管線單位、湖口鄉公所均立即到現場勘查並暫時封閉成功路，中午已先完成回填開放雙向外側單線通行，預計今晚開始施作假修復。

目擊民眾指出，原本坑洞只是在內線的小洞，沒想到洞口竟不斷擴大，不到幾分鐘就從輪胎大小，擴大到可以吞下整輛車，往洞中看去，還可以看到泥水流出，且泥水水位不斷上升，深度大約有2到3公尺。台電指出，路面塌陷坑洞內滲水並非水管破裂，可能是地下水流動。

工務處長戴志君表示，目前測量道路坑洞長約6.4公尺、寬約2.3公尺、深約2.6公尺，縣府獲報後，與鄉公所、瓦斯公司等管線單位至現場勘查，暫時封閉成功路，不過坑洞內並未發現管線受損，瓦斯公司現場檢測也確認沒有漏氣。

台電 地下水 地震 天坑 崩塌 新竹

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