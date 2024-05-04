新竹市建華國中獲美感設計合作 7月開始動工改造
新竹市建華國中從全國145所學校中脫穎而出，獲選為美感設計合作學校，將從7月暑假起動工改造，規畫將閒置的教師辦公室，重新設計改造為具美感的學習空間供師生使用，未來將作為專題探究課程及全球永續議題課程的場域。
竹市府教育處長陳木金表示，建華國中獲480萬元經費，將閒置的教師辦公室，翻轉為學生學習、發表的場所，翻轉使用空間達成以學生為主體的教育目標，預計於今年7月開工、明年2月啟用，未來將開放給全校師生共同使用，創造每年2萬人次以上的使用效益。
建華國中校長蔡之浩表示，改造後的教室將取名為「優里卡優課鬆學苑」，作為發展專題議題導向學習(PBL)的探究課程，與打造全球永續議題(SDGs)校本課程的重要場域。
市府教育處表示，建華國中「優里卡優課鬆學苑」除增加圖書典藏超過8千本，運用可變化重組的家具、展示板，打造靈活分組、研討展演的多元情境空間，更藉由大片落地窗，讓內部空間與外部校園環境互動銜接，擴大學習視野。
新竹市長高虹安表示，建華國中經歷重重審查後，在全國145所學校中脫穎而出，獲選為美感設計合作學校，期待透過設計思考導入，開創出更多元形態的校園生活環境，翻新教學空間，建立教育美感及創新的能量。
市府表示，新竹市積極推動校舍新建及整建工程，補助各校充實及改善各項設施設備，包含體育設備、老舊廁所整建、新建社區共讀站、通學步道、協助學校大型集會場所安裝冷氣設備等各項工程，不只是要讓學習空間變美，更期待透過設計思考導入，開創出更多元形態的校園生活環境，以提供師生優質教學環境，讓學生安心就學。
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