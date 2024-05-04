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機捷轉轍器出包 議員批未落實平日檢修總在事後輕描淡寫

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
機場捷運近一個月發生外面工地C型鋼掉落軌道、轉轍器鏽蝕，議員質疑管理、例行檢修出問題。記者鄭國樑／攝影
機場捷運近一個月發生外面工地C型鋼掉落軌道、轉轍器鏽蝕，議員質疑管理、例行檢修出問題。記者鄭國樑／攝影

桃園機場捷運行控中心昨晚發現A16桃園市大園區橫山站轉轍器訊號異常，訊號顯示轉轍器沒到定位，隨即依照標準作業流程將軌道斷電，安排人員進入軌道區排除故障，接續引導列車慢速通過，確認無異狀後於恢復營運，4輛列車延誤12到25分鐘不等影響約1600人。

機捷收班後，桃園大眾捷運公司今天凌晨經檢修，發現轉轍器主要故障原因是長時間暴露戶等環境因素，導致馬達內部鏽蝕以致無法驅動，經更換馬達新品後已恢復正常，影響列車最短約12分38秒，最長約25分4秒。

市議員陳雅倫表示，機捷是北北桃通勤族及機場旅客重要的交通工具，這一年卻陸續發生狀況，包含C型鋼掉落軌道、地震造成位移、轉轍器故障等，輕則導致誤點影響乘客，嚴重如C型鋼掉落軌道，則可能因異物入侵造成嚴重災情，昨日又發生轉轍器因鏽蝕故障。

她痛批和質疑機捷管理階層出了大問題，平常檢修也未落實才連鏽蝕故障都沒查出來，出了狀況也未即時通知民眾，每次都等風頭過後，才在官網輕描淡寫的說明。

陳雅倫要求機捷高層必須針對最近頻繁發生的事故提出檢討報告，並精進全線的安全系統，確保乘客及行車安全。

桃園機場 機場捷運 機捷

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