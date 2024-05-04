桃園4派出所工程進度落後 警察局長：最快7、8月完工

桃園市警局汰換老舊廳舍及新設派出所，有4處派出所原定去年底、今年初完工，但遲至目前都還沒驗收，事關地方治安問題，民眾關切，藍綠議員也緊盯進度，盼盡早啟用；警方表示，工程推遲是受新冠疫情缺工、國際原物料上漲等因素影響，已追加預算趕工，其中3處最快7、8月就能啟用。

桃園市龜山區坪頂派出所使用至今逾30年，不僅廳舍老舊，警力隨周邊商圈開發增加，辦公空間也不敷使用。警方2021年動工興建新派出所，原定去年底完工，但新冠疫情導致缺工缺料，初驗又有缺失需補強，至今尚未啟用；中壢區仁愛派出所和大溪區南雅派出所新建案也有類似情況，新設的桃園區小檜溪派出所原定去年底完工，結果也因管線問題推遲。

民進黨議員陳雅倫和李宗豪都關心坪頂派出所工程進度，也關心文青派出所規畫情形。同黨議員彭俊豪則指普仁派出所廳舍老舊，應盡速改善基層員警辦公環境；國民黨議員林政賢則指小檜溪重劃區範圍大，可預期未來人口隨開發案大量增加，有設派出所的必要，應加緊腳步完工。

警察局長吳坤旭在議會工作報告時表示，坪頂派出所因工程追加預算有所延遲，但目前已經報竣，等待驗收，最快7、8月啟用，同一時間啟用的應該還有小檜溪與仁愛2所，其他興建工程也會加緊腳步。