桃園楊新路僅2線道尖峰時間塞車 地方盼盡速拓寬

桃園楊梅從高鐵南路七段至老飯店橋的楊新路約800公尺路段，現況2線道尖峰時間塞車不敷使用，地方希望能盡速拓寬，桃園市工務局回應，涉及私人土地，擬先辦理協議價購取得土地，價購不成才辦理徵收模式，本案辦理可行性評估中，預計6月提送可行性資料給市府。

楊新路為往來楊梅及新屋的重要道路，許多南來北返民眾也會藉由楊新路銜接台1線再至國道，市議員周玉琴表示，現況的2線道路，上下班時間真的不敷使用，先前已經拓寬高鐵南路往新屋方向道路。

周玉琴說，塞車主要路段是靠楊梅這邊，沒拓寬地方都跟她反映塞車問題，已經爭取了約2年，當然希望趕快做，加上楊梅梅高路月眉橋至老飯店橋的水岸步道約今年6月完工啟用，若能盡速拓寬道路，一同串聯會是市民之福。楊梅住戶李先生表示，上下班時間確實車比較多，都要塞一下。

工務局規畫設計科長陳相熹表示，楊新路該段現況為8公尺寬共2線道，因當地車道數不足，時常造成塞車，預計拓寬至15公尺寬雙向4線道路，不過周邊土地多為私人土地，擬先辦理協議價購取得土地，價購不成才用徵收模式，目前正辦理可行性評估中，預計6月提送可行性資料。